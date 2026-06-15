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Українська кукурудза втрачає ринки: чому Єгипет та Туреччина відмовляються від нашого зерна

кукурудза
Українська кукурудза втрачає цінову конкурентоспроможність

На українському ринку кукурудзи зафіксовано суттєве зниження закупівельних цін. Минулого тижня на умовах DAP-порт вартість зернової просіла до рівня 217 $/т, тоді як на умовах FCA західний кордон ціни впали до 193 €/т.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist з посиланням на White Brokers

Головною причиною падіння став різкий спад активності з боку іноземних покупців. Ключовий маркер задала Туреччина, яка ще на початку тижня залишалася одним із головних імпортерів української зернової, але згодом практично повністю призупинила закупівлі.

Що тисне на ціни української кукурудзи:

  • Конкуренція з Латинською Америкою: На світовому ринку з'явився значний обсяг дешевшої латиноамериканської кукурудзи.
  • Тиск внутрішньої пропозиції: Українські аграрії активізували розпродаж залишків старого врожаю.
  • Стратегія трейдерів: Власники великих запасів зерна намагалися прискорити реалізацію наявних обсягів.
  • Глобальний баланс: Загальна пропозиція кукурудзи на глобальному ринку наразі залишається високою, що обмежує потенціал для зростання.

Додатковим ударом по ринку наприкінці тижня став жорсткий внутрішній крок турецької влади. У країні розпочалося масштабне антимонопольне розслідування у секторі виробництва м’яса птиці.

Наразі у 13 великих компаніях галузі призначено зовнішніх наглядових адміністраторів, а проти низки топменеджерів відкрито провадження за підозрою у маніпулюванні цінами та порушенні конкурентного законодавства.

Оскільки саме птахівництво є ключовим споживачем фуражної кукурудзи в Туреччині, цей скандал ринок розцінив як серйозний ризик для майбутнього попиту.

Паралельно з цим інший стратегічний для України покупець — Єгипет — наразі віддає перевагу латиноамериканському зерну, яке виграє цінову конкуренцію у вітчизняної продукції.

Раніше, на українському ринку кукурудзи тривало зростання цін на тлі активного експортного попиту, зокрема з боку Туреччини, та зменшення пропозиції від виробників. Додаткову підтримку ринку забезпечує підвищення біржових котирувань і обмежена активність фермерів у продажах.

Автор:
Тетяна Бесараб