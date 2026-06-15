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Украинская кукуруза теряет рынки: почему Египет и Турция отказываются от нашего зерна
На украинском рынке кукурузы зафиксировано существенное понижение закупочных цен. На прошлой неделе на условиях DAP-порта стоимость зерновой просела до уровня 217 $/т, тогда как на условиях FCA западная граница цены упала до 193 €/т.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist со ссылкой на White Brokers.
Главной причиной падения стал резкий спад активности со стороны иностранных покупателей. Ключевой маркер задала Турция, еще в начале недели остававшаяся одним из главных импортеров украинской зерновой, но впоследствии практически полностью приостановившая закупки.
Что давит на цены украинской кукурузы:
- Конкуренция с Латинской Америкой: На мировом рынке появился значительный объем более дешевой латиноамериканской кукурузы.
- Давление внутреннего предложения Украинские аграрии активизировали распродажу остатков старого урожая.
- Стратегия трейдеров: Владельцы больших запасов зерна пытались ускорить реализацию имеющихся объемов.
- Глобальный баланс: Общее предложение кукурузы на глобальном рынке пока остается высоким, что ограничивает потенциал для роста.
Дополнительным ударом по рынку в конце недели стал жесткий внутренний шаг турецких властей. В стране началось масштабное антимонопольное расследование в области производства мяса птицы.
Сейчас в 13 крупных компаниях отрасли назначены внешние наблюдательные администраторы, а против ряда топменеджеров открыто производство по подозрению в манипулировании ценами и нарушении конкурентного законодательства.
Поскольку самое птицеводство является ключевым потребителем фуражной кукурузы в Турции, этот скандал рынок расценил как серьезный риск для будущего спроса.
Параллельно с этим другой стратегический для Украины покупатель — Египет — сейчас предпочитает латиноамериканское зерно, которое выигрывает ценовую конкуренцию у отечественной продукции.
Ранее на украинском рынке кукурузы продолжался рост цен на фоне активного экспортного спроса, в частности со стороны Турции, и уменьшение предложения от производителей. Дополнительная поддержка рынка обеспечивает повышение биржевых котировок и ограниченная активность фермеров в продажах.