Украинская кукуруза теряет рынки: почему Египет и Турция отказываются от нашего зерна

На украинском рынке кукурузы зафиксировано существенное понижение закупочных цен. На прошлой неделе на условиях DAP-порта стоимость зерновой просела до уровня 217 $/т, тогда как на условиях FCA западная граница цены упала до 193 €/т.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist со ссылкой на White Brokers.

Главной причиной падения стал резкий спад активности со стороны иностранных покупателей. Ключевой маркер задала Турция, еще в начале недели остававшаяся одним из главных импортеров украинской зерновой, но впоследствии практически полностью приостановившая закупки.

Что давит на цены украинской кукурузы:

Конкуренция с Латинской Америкой: На мировом рынке появился значительный объем более дешевой латиноамериканской кукурузы.

На мировом рынке появился значительный объем более дешевой латиноамериканской кукурузы. Давление внутреннего предложения Украинские аграрии активизировали распродажу остатков старого урожая.

Украинские аграрии активизировали распродажу остатков старого урожая. Стратегия трейдеров: Владельцы больших запасов зерна пытались ускорить реализацию имеющихся объемов.

Владельцы больших запасов зерна пытались ускорить реализацию имеющихся объемов. Глобальный баланс: Общее предложение кукурузы на глобальном рынке пока остается высоким, что ограничивает потенциал для роста.

Дополнительным ударом по рынку в конце недели стал жесткий внутренний шаг турецких властей. В стране началось масштабное антимонопольное расследование в области производства мяса птицы.

Сейчас в 13 крупных компаниях отрасли назначены внешние наблюдательные администраторы, а против ряда топменеджеров открыто производство по подозрению в манипулировании ценами и нарушении конкурентного законодательства.

Поскольку самое птицеводство является ключевым потребителем фуражной кукурузы в Турции, этот скандал рынок расценил как серьезный риск для будущего спроса.

Параллельно с этим другой стратегический для Украины покупатель — Египет — сейчас предпочитает латиноамериканское зерно, которое выигрывает ценовую конкуренцию у отечественной продукции.

Ранее на украинском рынке кукурузы продолжался рост цен на фоне активного экспортного спроса, в частности со стороны Турции, и уменьшение предложения от производителей. Дополнительная поддержка рынка обеспечивает повышение биржевых котировок и ограниченная активность фермеров в продажах.