Цены на кукурузу в Украине выросли: почему подорожало зерно и что будет в июне

В Украине снова дорожает кукуруза. Только за последнюю неделю закупочные цены в портах выросли на 2 доллара и достигли 231-232 долларов за тонну. Это автоматически повысило стоимость украинского зерна и на международном рынке.

Почему дорожает зерно

По словам CEO ASAP Agri и брокера Atria Brokers Кристины Серебряковой, ключевых факторов такого движения рынка по меньшей мере два:

Закрытие коротких позиций: Некоторые крупные трейдеры продолжают активно закрывать свои короткие позиции, что создает мощный дополнительный спрос на реальный физический товар в портах.

Новые географические направления: На этой неделе зафиксированы крупные продажи украинской кукурузы в направлении стран Персидского залива, что существенно поддержало экспортные котировки.

Что будет в июне

Дополнительным стимулом для рынка выступают ожидания трейдеров по отношению к Турции.

Прогнозируется, что турецкие импортеры массово вернутся к активным закупкам сразу после завершения праздничного периода, то есть с 1 июня.

На этом фоне украинские аграрии не демонстрируют готовности активно продавать кукурузу по более низким ценам, сохраняя сдержанное предложение.

Напомним, на украинском рынке кукурузы продолжается рост цен на фоне активного экспортного спроса, включая Турцию, и уменьшение предложения от производителей. Дополнительная поддержка рынка обеспечивает повышение биржевых котировок и ограниченная активность фермеров в продажах.