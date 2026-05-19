В Украине дешевеет кукуруза на фоне активной продажи старого урожая

В Украине экспортные цены на кукурузу снизились на фоне увеличения предложения и активизации продаж старого урожая. На рынок оказывают благоприятные погодные условия, ожидания хорошего урожая и замедление спроса со стороны Турции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

В Украине подешевела кукуруза

В Украине благоприятные погодные условия для посева и развития посевов стимулируют аграриев более активно продавать остатки старого урожая пшеницы и кукурузы. Дополнительным фактором стали прогнозируемые осадки, улучшающие перспективы нового урожая.

Спрос на украинскую кукурузу со стороны экспортеров в портах Черного моря остается достаточно высоким. В то же время потребности Турции постепенно насыщаются, поэтому экспортные цены после достижения отметки 230 долларов за тонну несколько снизились. За последнюю неделю цены держались в пределах 11 350–11 400 грн за тонну, или 226–228 долларов за тонну с доставкой в черноморские порты. При этом за оперативные автомобильные поставки покупатели готовы платить больше.

За первые 14 дней мая Украина экспортировала 876 тысяч тонн кукурузы, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 1,26 млн. тонн. Всего в сезоне 2025/26 экспорт кукурузы достиг 17,85 млн. тонн против 19,8 млн. тонн годом ранее.

Темпы сева кукурузы в Украине пока остаются ниже прошлогодних. По состоянию на 12 мая аграрии засеяли 2,4 млн. гектаров, или 55% прогнозируемых площадей. Для сравнения, в прошлом году на эту дату было засеяно 77% площадей. Однако в последние дни фермеры значительно ускорили работу в ожидании дождей.

На мировом рынке котировки кукурузы в Чикаго остаются под давлением из-за благоприятных условий для посевной кампании в США и спекуляции вокруг возможного роста экспорта в Китай.

По данным NASS Crop Progress, на 17 мая в США кукурузой засеяно 76% запланированных площадей, что соответствует прошлогоднему показателю и превышает средний пятилетний уровень в 70%.

Июльские фьючерсы на кукурузу в Чикаго за неделю выросли всего на 0,5% - до 187,8 доллара за тонну, хотя в течение торгов демонстрировали значительные колебания на фоне новостей по договоренностям с Китаем.

В то же время экспорт кукурузы из США за период 7–14 мая сократился на 19% – до 1,38 млн тонн. Однако в целом с начала сезона американский экспорт достиг 58,57 млн. тонн, что на 28,5% превышает показатели прошлого года.

Аналитики также обращают внимание на высокие цены на нефть, поддерживающие подорожание горючего и удобрений. Это в свою очередь увеличивает себестоимость аграрной продукции и может способствовать дальнейшему росту цен на зерновые.

В то же время, благоприятные осадки в Украине, США и на юге Бразилии в ближайшее время могут сдерживать дальнейший рост мировых котировок на кукурузу.

Ранее сообщалось, что морозная зима и весенние заморозки повлияли на состояние озимых культур, в частности, пшеницы и рапса. Больше всего пострадали центрально-восточные области, под риском оказались до 1 млн гектаров посевов.