В Україні дешевшає кукурудза на тлі активного продажу старого врожаю

В Україні експортні ціни на кукурудзу незначно знизилися на тлі збільшення пропозиції та активізації продажів старого врожаю. На ринок впливають сприятливі погодні умови, очікування гарного врожаю та уповільнення попиту з боку Туреччини.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

В Україні подешевшала кукурудза

В Україні сприятливі погодні умови для сівби та розвитку посівів стимулюють аграріїв активніше продавати залишки старого врожаю пшениці та кукурудзи. Додатковим фактором стали прогнозовані опади, які мають покращити перспективи нового врожаю.

Попит на українську кукурудзу з боку експортерів у портах Чорного моря залишається доволі високим. Водночас потреби Туреччини поступово насичуються, через що експортні ціни після досягнення позначки 230 доларів за тонну дещо знизилися. Протягом останнього тижня ціни трималися в межах 11 350–11 400 грн за тонну, або 226–228 доларів за тонну з доставкою до чорноморських портів. При цьому за оперативні автомобільні поставки покупці готові платити більше.

За перші 14 днів травня Україна експортувала 876 тисяч тонн кукурудзи, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник становив 1,26 млн тонн. Загалом у сезоні 2025/26 експорт кукурудзи досяг 17,85 млн тонн проти 19,8 млн тонн роком раніше.

Темпи сівби кукурудзи в Україні поки залишаються нижчими за минулорічні. Станом на 12 травня аграрії засіяли 2,4 млн гектарів, або 55% прогнозованих площ. Для порівняння, торік на цю дату було засіяно 77% площ. Однак останніми днями фермери значно прискорили роботи в очікуванні дощів.

На світовому ринку котирування кукурудзи в Чикаго залишаються під тиском через сприятливі умови для посівної кампанії у США та спекуляції навколо можливого зростання експорту до Китаю.

За даними NASS Crop Progress, станом на 17 травня у США кукурудзою засіяно 76% запланованих площ, що відповідає минулорічному показнику та перевищує середній п’ятирічний рівень у 70%.

Липневі ф’ючерси на кукурудзу в Чикаго за тиждень зросли лише на 0,5% - до 187,8 долара за тонну, хоча протягом торгів демонстрували значні коливання на тлі новин щодо домовленостей із Китаєм.

Водночас експорт кукурудзи зі США за період 7–14 травня скоротився на 19% - до 1,38 млн тонн. Однак загалом із початку сезону американський експорт досяг 58,57 млн тонн, що на 28,5% перевищує показники минулого року.

Аналітики також звертають увагу на високі ціни на нафту, які підтримують подорожчання пального та добрив. Це, своєю чергою, збільшує собівартість аграрної продукції та може сприяти подальшому зростанню цін на зернові.

Водночас сприятливі опади в Україні, США та на півдні Бразилії найближчим часом можуть стримувати подальше зростання світових котирувань на кукурудзу.

Раніше повідомлялося, що морозна зима і весняні заморозки вплинули на стан озимих культур, зокрема пшениці та ріпаку. Найбільше постраждали центрально-східні області, загалом під ризиком опинилися до 1 млн гектарів посівів.