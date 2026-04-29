Кукурудза дорожчає на експорті: ціни перевищили $220/т на тлі попиту ЄС і Туреччини

Експортні ціни на кукурудзу в Україні продовжують підвищуватися / Depositphotos

Експортні ціни на українську кукурудзу продовжують зростати і перевищують $220/т — попит з боку Туреччини та країн ЄС посилюється, тоді як фермери стримують продажі в очікуванні ще вищих котирувань. 

На українському ринку кукурудзи фіксується зростання експортних цін на тлі активного попиту з боку європейських покупців і Туреччини. Протягом останнього тижня ціни піднялися до 10,95–11,1 тис. грн за тонну, або $220–223/т із доставкою до портів Чорного моря.

Одним із ключових факторів зростання стала стримана поведінка аграріїв, які не поспішають продавати зерно, розраховуючи на подальше подорожчання. Ситуацію додатково ускладнює холодна погода, що затримує посівну кампанію ярих культур і обмежує можливості для активних відвантажень у найближчі тижні.

Аналітики очікують, що в короткостроковій перспективі це може призвести до дефіциту пропозиції на ринку та підтримати подальше зростання цін.

Паралельно з експортерами активізувалися переробні підприємства, які підвищили закупівельні ціни до 9,8–10,2 тис. грн/т із доставкою на завод. Це посилює конкуренцію за сировину всередині країни.

На зовнішніх ринках ціни також демонструють позитивну динаміку. Зокрема, кукурудза з доставкою до Італії торгується на рівні $260–262/т (CIF), що відповідає приблизно $225/т на умовах українських портів. Від початку маркетингового року Україна вже експортувала до Італії 2,8 млн тонн кукурудзи — більше, ніж 2,3 млн тонн за аналогічний період минулого сезону.

До кінця 2025/2026 маркетингового року Україна може експортувати ще 6–8 млн тонн кукурудзи. Подальша динаміка ринку залежатиме від цінової кон’юнктури: торік у травні–червні котирування досягали $240–245/т, що може слугувати орієнтиром для учасників ринку цього сезону.

Додаткову підтримку цінам може надати і зростання вартості нового врожаю пшениці, що традиційно впливає на суміжні зернові ринки.

Нагадаємо, що аналітики вже фіксувало зростання цін на кукурудзу через нові квоти з боку Туреччини, які активізували попит на українське зерно. На цьому тлі експортні ціни почали поступово підвищуватися, а конкуренція між трейдерами за обсяги посилилася.

Автор:
Лариса Крупко