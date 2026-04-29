Кукуруза дорожает на экспорте: цены превысили $220/т на фоне спроса ЕС и Турции

Экспортные цены на украинскую кукурузу продолжают расти и превышают $220/т — спрос со стороны Турции и стран ЕС усиливается, в то время как фермеры сдерживают продажи в ожидании еще более высоких котировок.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Электронная зерновая биржа.

На украинском рынке кукурузы фиксируется рост экспортных цен на фоне активного спроса европейскими покупателями и Турцией. За последнюю неделю цены поднялись до 10,95–11,1 тыс. грн за тонну, или $220–223/т с доставкой в порты Черного моря.

Одним из ключевых факторов роста стало сдержанное поведение аграриев, не спешащих продавать зерно, рассчитывая на дальнейшее подорожание. Ситуацию дополнительно усложняет холодная погода, задерживающая посевную кампанию яровых культур и ограничивающая возможности для активных отгрузок в ближайшие недели.

Аналитики ожидают, что в краткосрочной перспективе это может привести к дефициту предложения на рынке и поддержать дальнейший рост цен.

Параллельно с экспортерами активизировались перерабатывающие предприятия, повысившие закупочные цены до 9,8–10,2 тыс. грн/т с доставкой на завод. Это ужесточает конкуренцию за сырье внутри страны.

На внешних рынках цены также показывают положительную динамику. В частности, кукуруза с доставкой в Италию торгуется на уровне $260–262/т (CIF), что соответствует примерно $225/т на условиях украинских портов. С начала маркетингового года Украина уже экспортировала в Италию 2,8 млн тонн кукурузы — более 2,3 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона.

До конца 2025/2026 маркетингового года Украина может экспортировать еще 6–8 млн. тонн кукурузы. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от ценовой конъюнктуры: в мае-июне прошлого года котировки достигали $240-245/т, что может служить ориентиром для участников рынка в этом сезоне.

Дополнительную поддержку ценам может оказать и рост стоимости нового урожая пшеницы, что традиционно влияет на смежные зерновые рынки.

Напомним, что аналитики уже фиксировали рост цен на кукурузу из-за новых квот со стороны Турции, которые активизировали спрос на украинское зерно. На этом фоне экспортные цены стали постепенно повышаться, а конкуренция между трейдерами за объемы усилилась.