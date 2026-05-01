Цены на нефть летят вверх: почему переговоры с Ираном зашли в тупик

Цены на нефть 1 мая снова пошли вверх из-за дипломатического тупика в конфликте с Ираном. Рынок реагирует на двойную блокаду, Тегеран продолжает удерживать Ормузский пролив, в то время как американский флот перекрывает пути для иранского нефтяного экспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на эталонную нефть марки Brent с поставкой в июле продемонстрировали рост на 1,04 доллара, что составляет 0,94%. В настоящее время баррель этой марки торгуется на уровне 111,44 доллара.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила 41 цент или 0,39%, остановившись на отметке 105,48 доллара за баррель.

Оба ключевых бенчмарка демонстрируют стабильный рост уже четыре месяца подряд. Особое внимание привлек июньский контракт Brent, срок действия которого завершился в четверг, зафиксировав цену 126,41 доллара – это самый высокий показатель с весны 2022 года.

Цены на нефть растут с конца февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, что привело к закрытию Ормузского пролива и прерыванию поставок примерно одной пятой мировой поставки нефти и сжиженного природного газа. Только в марте цена на нефть Brent выросла на 50%.

Несмотря на продолжающееся с 8 апреля формальное прекращение огня, дипломатический прорыв остается маловероятным. Спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил в четверг вечером, что скорых результатов от диалога с США ждать не стоит.

Официальное агентство IRNA цитирует чиновника, который отметил нереалистичность ожиданий относительно мгновенного разрешения кризиса.

По словам Багаи, сложность ситуации и привлечение многих посредников не позволяют надеяться на скорейшее разблокирование пролива и стабилизацию отношений в ближайшее время.

Напомним, министр энергетики США Крис Райт заявил, что мировому энергетическому рынку не обязательно ждать полгода полной очистки Ормузского пролива от иранских мин. Для восстановления трафика достаточно создать и поддерживать безопасный фарватер для прохода танкеров.