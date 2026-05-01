Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на нефть летят вверх: почему переговоры с Ираном зашли в тупик

Цены на нефть летят вверх / Depositphotos

Цены на нефть 1 мая снова пошли вверх из-за дипломатического тупика в конфликте с Ираном. Рынок реагирует на двойную блокаду, Тегеран продолжает удерживать Ормузский пролив, в то время как американский флот перекрывает пути для иранского нефтяного экспорта.

Фьючерсы на эталонную нефть марки Brent с поставкой в июле продемонстрировали рост на 1,04 доллара, что составляет 0,94%. В настоящее время баррель этой марки торгуется на уровне 111,44 доллара.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила 41 цент или 0,39%, остановившись на отметке 105,48 доллара за баррель.

Оба ключевых бенчмарка демонстрируют стабильный рост уже четыре месяца подряд. Особое внимание привлек июньский контракт Brent, срок действия которого завершился в четверг, зафиксировав цену 126,41 доллара – это самый высокий показатель с весны 2022 года.

Цены на нефть растут с конца февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, что привело к закрытию Ормузского пролива и прерыванию поставок примерно одной пятой мировой поставки нефти и сжиженного природного газа. Только в марте цена на нефть Brent выросла на 50%.

Несмотря на продолжающееся с 8 апреля формальное прекращение огня, дипломатический прорыв остается маловероятным. Спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил в четверг вечером, что скорых результатов от диалога с США ждать не стоит.

Официальное агентство IRNA цитирует чиновника, который отметил нереалистичность ожиданий относительно мгновенного разрешения кризиса.

По словам Багаи, сложность ситуации и привлечение многих посредников не позволяют надеяться на скорейшее разблокирование пролива и стабилизацию отношений в ближайшее время.

Напомним, министр энергетики США Крис Райт заявил, что мировому энергетическому рынку не обязательно ждать полгода полной очистки Ормузского пролива от иранских мин. Для восстановления трафика достаточно создать и поддерживать безопасный фарватер для прохода танкеров.

Автор:
Татьяна Бессараб