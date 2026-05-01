Ціни на нафту летять вгору: чому переговори з Іраном зайшли в глухий кут

Ціни на нафту 1 травня знову пішли вгору через дипломатичний тупик у конфлікті з Іраном. Ринок реагує на подвійну блокаду, Тегеран продовжує утримувати Ормузьку протоку, тоді як американський флот перекриває шляхи для іранського нафтового експорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на еталонну нафту марки Brent з поставкою в липні продемонстрували зростання на 1,04 долара, що становить 0,94%. Наразі барель цієї марки торгується на рівні 111,44 долара.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) додала 41 цент або 0,39%, зупинившись на позначці 105,48 долара за барель.

Обидва ключові бенчмарки демонструють стабільне зростання вже протягом чотирьох місяців поспіль. Особливу увагу привернув червневий контракт Brent, термін дії якого завершився у четвер, зафіксувавши ціну 126,41 долара — це найвищий показник з весни 2022 року.

Ціни на нафту зростають з кінця лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран, це призвело до закриття Ормузької протоки та переривання поставок приблизно однієї п'ятої світових поставок нафти та зрідженого природного газу. Тільки у березні ціна на нафту Brent зросла на 50%.

Попри формальне припинення вогню, яке триває з 8 квітня, дипломатичний прорив залишається малоймовірним. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив у четвер увечері, що швидких результатів від діалогу зі США чекати не варто.

Офіційне агентство IRNA цитує посадовця, який наголосив на нереалістичності очікувань щодо миттєвого вирішення кризи.

За словами Багаї, складність ситуації та залучення багатьох посередників не дозволяють сподіватися на швидке розблокування протоки та стабілізацію відносин найближчим часом.

Нагадаємо, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що світовому енергетичному ринку не обов'язково чекати пів року на повне очищення Ормузької протоки від іранських мін. Для відновлення трафіку достатньо створити та підтримувати безпечний фарватер для проходу танкерів.