ОПЕК+ планує підвищити видобуток нафти попри вихід Еміратів та блокаду експорту

Група країн ОПЕК+ планує узгодити чергове підвищення квот на видобуток нафти під час недільної зустрічі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, із посиланням на власні джерела.

Сім членів групи зустрінуться 3 травня, — це Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Росія й Оман. Після виходу ОАЕ до складу ОПЕК+ входять 21 член, включаючи Іран, але в останні роки лише сім країн плюс ОАЕ брали участь у щомісячних рішеннях щодо видобутку.

Очікується символічне збільшення видобутку, незважаючи на катастрофічну втрату експортних потужностей через військовий конфлікт у Перській затоці.

За даними джерел, країни-виробники, ймовірно, погодяться на зростання цільових показників видобутку приблизно на 188 000 барелів на добу.

Ця цифра фактично дублює минуломісячне підвищення, яке становило 206 000 барелів, але вже за вирахуванням частки Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, що ОАЕ офіційно залишають організацію з 1 травня, що суттєво змінює баланс сил усередині альянсу. Хоча остаточне рішення ще не прийняте, консультації вказують на бажання ключових гравців зберегти стабільність управління галуззю.

Ситуація ускладнюється збройним протистоянням за участю США, Ізраїлю та Ірану, яке триває з кінця лютого. Бойові дії призвели до закриття Ормузької протоки, що заблокувало основні шляхи постачання для Саудівської Аравії, Іраку та Кувейту.

До початку конфлікту саме ці країни були єдиними в групі, хто мав реальні технічні можливості для нарощування виробництва. Наразі ж статистика свідчить про глибоку кризу: у березні середній видобуток ОПЕК+ скоротився на рекордні 7,7 млн барелів на добу порівняно з лютим.

Нагадаємо, в березні добовий видобуток нафти в Об’єднаних Арабських Еміратах скоротився більш ніж на 50%. Державна компанія ADNOC була змушена піти на такий крок через ескалацію конфлікту з Іраном та фактичне блокування Ормузької протоки.