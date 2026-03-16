Видобуток нафти в ОАЕ скоротився вдвічі через конфлікт з Іраном

Добовий видобуток нафти в Об’єднаних Арабських Еміратах скоротився більш ніж на 50%. Державна компанія ADNOC була змушена піти на такий крок через ескалацію конфлікту з Іраном та фактичне блокування Ормузької протоки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Додатковим фактором стала атака дрона на порт Фуджейра, що змусило ADNOC тимчасово призупинити завантаження нафти у цьому великому хабі.

Зупинка морських та наземних родовищ

За даними джерел, знайомих із ситуацією, ADNOC впровадила режим тимчасового закриття свердловин як на суші, так і на шельфі. Повідомляється, що наразі весь морський видобуток нафти в країні повністю призупинений.

Це суттєво впливає на світову пропозицію, оскільки ОАЕ є третім за величиною виробником в ОПЕК. До початку конфлікту країна видобувала близько 3,4 мільйона барелів на добу, що забезпечувало понад 3% світового попиту.

Зокрема, зупинка торкнулася експорту з великих родовищ Верхній Закум, Das Blend та Умм-Лулу.

Енергетична криза на Близькому Сході

ОАЕ не єдиною країною регіону, що суттєво зменшила постачання. Саудівська Аравія скоротила виробництво приблизно на 20%, а Ірак зафіксував падіння видобутку на 70%.

За оцінками аналітиків, сумарне скорочення нафтовидобутку на Близькому Сході наразі становить від 7 до 10 мільйонів барелів на добу.

Це відповідає 7–10% усього світового попиту, що створює безпрецедентний тиск на світові ціни та енергетичну безпеку багатьох країн-імпортерів.

Нагадаємо, державний нафтовий гігант Об'єднаних Арабських Еміратів ADNOC зупинив нафтопереробний завод Ruwais у місті Аль-Рувайс через пожежу, яку спричинив удар іранського дрона.

Через блокування Ормузької протоки вже чотири провідні нафтовидобувні країни близького Сходу — Саудівська Аравія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт — скоротили виробництво нафти.