МЕА має 1,4 мільярда барелів нафти у резерві на випадок дефіциту – Bloomberg

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підтвердило наявність значних запасів нафти для подальшого реагування на енергетичну кризу. Після нещодавнього рекордного вивільнення нафти з резервів організація все ще зберігає понад 1,4 мільярда барелів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За словами виконавчого директора МЕА Фатіха Бірола, поточні екстрені заходи використали лише 20% загальних потужностей агентства, що дозволяє за потреби здійснити додаткові інтервенції в майбутньому.

Вплив війни на нафтові ціни

Поточна ситуація в Ормузькій протоці призвела до майже повної зупинки судноплавства на цьому стратегічному маршруті.

Це змусило великих виробників скоротити видобуток, а світові ціни на нафту зросли на 40% протягом двох тижнів, подолавши позначку у 100 доларів за барель.

У МЕА характеризують цей період як найбільший перебій у постачанні за всю історію нафтового ринку. Хоча використання резервів створює певний буфер, довгостроковим вирішенням проблеми залишається лише відновлення безпеки судноплавства в протоці.

Координація та обсяги поставок

У межах скоординованого плану країни Азії зобов'язалися випустити понад 100 мільйонів барелів нафти, аналогічний обсяг надасть Європа, а Америка забезпечить понад 170 мільйонів барелів.

Додатково очікується збільшення виробництва на 20 мільйонів барелів. До зусиль МЕА приєдналися також Індія, Колумбія, Сінгапур, Таїланд та В’єтнам.

Крім вивільнення запасів, агентство розпочало перегляд рекомендацій щодо управління попитом задля зміцнення загальної енергетичної безпеки.

Нагадаємо, 9 березня Міністри фінансів країн G7 провели екстрену зустріч у понеділок, щоб обговорити можливий спільний випуск нафти зі стратегічних резервів, координованих Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).