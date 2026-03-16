МЕА имеет 1,4 миллиарда баррелей нефти в резерве на случай дефицита – Bloomberg

Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило наличие значительных запасов нефти для дальнейшего реагирования на энергетический кризис. После недавнего рекордного высвобождения нефти из резервов организация все еще сохраняет более 1,4 миллиарда баррелей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, текущие экстренные меры использовали лишь 20% общих мощностей агентства, что позволяет при необходимости осуществить дополнительные интервенции в будущем.

Воздействие войны на нефтяные цены

Текущая ситуация в Ормузском проливе привела к почти полной остановке судоходства на этом стратегическом маршруте.

Это заставило крупных производителей сократить добычу, а мировые цены на нефть выросли на 40% в течение двух недель, преодолев отметку в 100 долларов за баррель .

В МЭА характеризуют этот период как самый большой перебой в поставках за всю историю нефтяного рынка. Хотя использование резервов создает определенный буфер, долгосрочным решением проблемы остается только восстановление безопасности судоходства в проливе.

Координация и объем поставок

В рамках скоординированного плана страны Азии обязались выпустить более 100 миллионов баррелей нефти, аналогичный объем предоставит Европа, а Америка обеспечит более 170 миллионов баррелей.

Дополнительно ожидается увеличение производства на 20 миллионов баррелей. К усилиям МЭА также присоединились Индия, Колумбия, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

Кроме высвобождения запасов, агентство приступило к пересмотру рекомендаций по управлению спросом для укрепления общей энергетической безопасности.

Напомним, 9 марта Министры финансов стран G7 провели экстренную встречу в понедельник, чтобы обсудить возможный совместный выпуск нефти из стратегических резервов, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА).