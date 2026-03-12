Страны МЭА высвободят 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов

32 стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА) единогласно согласились выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы стабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках. Причиной стали перебои со снабжением, вызванные войной на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ИЭА.

Решение было принято после внеочередной встречи правительств стран-членов МЭА, созванной исполнительным директором агентства Фатихом Биролом для оценки ситуации на энергетических рынках и обсуждения возможных действий в ответ на перебои со снабжением.

По словам Бирола, масштабы вызовов для нефтяного рынка беспрецедентны.

"Рынки нефти глобальны, поэтому реагирование на серьезные перебои также должно быть глобальным. Энергетическая безопасность является основополагающим мандатом МЭА", — отметил он.

Запасы на случай чрезвычайных ситуаций будут поступать на рынок в разные сроки в зависимости от национальных условий каждой страны-члена. Кроме того, некоторые государства планируют дополнительные экстренные меры по стабилизации рынка.

Страны МЭА имеют более 1,2 млрд баррелей стратегических запасов, еще около 600 млн баррелей коммерческих запасов хранятся под государственными обязательствами.

Это шестое скоординированное высвобождение резервов в истории агентства, созданного в 1974 году. Ранее подобные коллективные действия происходили в 1991, 2005, 2011 и дважды в 2022 году.

Толчком к такому решению стал конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля 2026 года. Из-за боевых действий значительно сократились потоки нефти через Ормузский пролив. В настоящее время экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из региона составляет менее 10% от уровня до начала конфликта.

В 2025 году через Ормузский пролив транспортировали в среднем около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки – примерно 25% мировой морской торговли нефтью. Альтернативные маршруты поставки ограничены.

Секретариат МЭА пообещал обнародовать дополнительные детали по реализации этого решения позже и продолжит мониторинг ситуации на мировых рынках нефти и газа.

Напомним, 9 марта Министры финансов стран G7 провели экстренную встречу в понедельник, чтобы обсудить возможный совместный выпуск нефти из стратегических резервов, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА).