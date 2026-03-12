Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Страны МЭА высвободят 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов

нефть
Страны МЭА высвободят 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов / Depositphotos

32 стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА) единогласно согласились выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы стабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках. Причиной стали перебои со снабжением, вызванные войной на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ИЭА.

Решение было принято после внеочередной встречи правительств стран-членов МЭА, созванной исполнительным директором агентства Фатихом Биролом для оценки ситуации на энергетических рынках и обсуждения возможных действий в ответ на перебои со снабжением.

По словам Бирола, масштабы вызовов для нефтяного рынка беспрецедентны.

"Рынки нефти глобальны, поэтому реагирование на серьезные перебои также должно быть глобальным. Энергетическая безопасность является основополагающим мандатом МЭА", — отметил он.

Запасы на случай чрезвычайных ситуаций будут поступать на рынок в разные сроки в зависимости от национальных условий каждой страны-члена. Кроме того, некоторые государства планируют дополнительные экстренные меры по стабилизации рынка.

Страны МЭА имеют более 1,2 млрд баррелей стратегических запасов, еще около 600 млн баррелей коммерческих запасов хранятся под государственными обязательствами.

Это шестое скоординированное высвобождение резервов в истории агентства, созданного в 1974 году. Ранее подобные коллективные действия происходили в 1991, 2005, 2011 и дважды в 2022 году.

Толчком к такому решению стал конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля 2026 года. Из-за боевых действий значительно сократились потоки нефти через Ормузский пролив. В настоящее время экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из региона составляет менее 10% от уровня до начала конфликта.

В 2025 году через Ормузский пролив транспортировали в среднем около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки – примерно 25% мировой морской торговли нефтью. Альтернативные маршруты поставки ограничены.

Секретариат МЭА пообещал обнародовать дополнительные детали по реализации этого решения позже и продолжит мониторинг ситуации на мировых рынках нефти и газа.

Напомним, 9 марта Министры финансов стран G7 провели экстренную встречу в понедельник, чтобы обсудить возможный совместный выпуск нефти из стратегических резервов, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА).

Автор:
Татьяна Гойденко