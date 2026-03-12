Країни МЕА вивільнять 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів

32 країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) одноголосно погодилися випустити на ринок 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів, щоб стабілізувати ситуацію на світових нафтових ринках. Причиною стали перебої з постачанням, спричинені війною на Близькому Сході.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ІЕА.

Рішення ухвалили після позачергової зустрічі урядів країн-членів МЕА, скликаної виконавчим директором агентства Фатіхом Біролом для оцінки ситуації на енергетичних ринках та обговорення можливих дій у відповідь на перебої з постачанням.

За словами Бірола, масштаби викликів для нафтового ринку є безпрецедентними.

"Ринки нафти є глобальними, тому реагування на серйозні перебої також має бути глобальним. Енергетична безпека є основоположним мандатом МЕА", — зазначив він.

Запаси на випадок надзвичайних ситуацій надходитимуть на ринок у різні терміни залежно від національних умов кожної країни-члена. Крім того, деякі держави планують додаткові екстрені заходи для стабілізації ринку.

Країни МЕА мають понад 1,2 млрд барелів стратегічних запасів, ще близько 600 млн барелів комерційних запасів зберігаються під державними зобов’язаннями.

Це шосте скоординоване вивільнення резервів в історії агентства, створеного у 1974 році. Раніше подібні колективні дії відбувалися у 1991, 2005, 2011 роках та двічі у 2022 році.

Поштовхом до такого рішення став конфлікт на Близькому Сході, що розпочався 28 лютого 2026 року. Через бойові дії значно скоротилися потоки нафти через Ормузьку протоку. Наразі експорт сирої нафти та нафтопродуктів із регіону становить менш ніж 10% від рівня до початку конфлікту.

У 2025 році через Ормузьку протоку транспортували в середньому близько 20 млн барелів нафти і нафтопродуктів на добу — приблизно 25% світової морської торгівлі нафтою. Альтернативні маршрути постачання обмежені.

Секретаріат МЕА пообіцяв оприлюднити додаткові деталі щодо реалізації цього рішення пізніше та продовжить моніторинг ситуації на світових ринках нафти й газу.

Нагадаємо, 9 березня Міністри фінансів країн G7 провели екстрену зустріч у понеділок, щоб обговорити можливий спільний випуск нафти зі стратегічних резервів, координованих Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).