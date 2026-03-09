G7 розгляне використання стратегічних запасів нафти через ситуацію з Іраном

Міністри фінансів країн G7 проведуть екстрену зустріч у понеділок, щоб обговорити можливий спільний випуск нафти зі стратегічних резервів, координованих Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Це рішення має на меті стабілізувати світові ціни на нафту після ескалації конфлікту в Перській затоці.

Зустріч запланована у форматі телефонної конференції о 8:30 ранку за нью-йоркським часом за участю міністрів фінансів країн G7 та виконавчого директора МЕА Фатіха Бірола. За інформацією джерел, США та ще дві країни G7 вже висловили підтримку цій ініціативі.

32 члени МЕА зберігають стратегічні резерви нафти загальним обсягом понад 1,24 млрд барелів, а ще близько 600 млн барелів становлять промислові запаси. За підрахунками аналітиків, спільне вивільнення 300–400 млн барелів могло б охопити 25–30% цих резервів і допомогти стабілізувати ринок.

Зростання цін на нафту вже призвело до різкого подорожчання бензину в США — середня ціна досягла 3,45 долара за галон, що на 47 центів більше ніж тиждень тому. Ціни на нафту марки Brent на азіатських торгах у понеділок спочатку зросли на 24% до 116,71 долара за барель, а американська West Texas Intermediate — на 28% до 116,45 долара, проте після новин про зустріч G7 ціна знизилася майже на 19%.

Міжнародні аналітики попереджають, що стрімке зростання цін може спричинити інфляційний шок та негативно вплинути на економічне зростання у всьому світі. Найбільші імпортери нафти — Китай, Індія, Південна Корея, Японія, Німеччина, Італія та Іспанія — є особливо вразливими до таких цінових коливань.

Стратегічні нафтові резерви МЕА були створені у 1974 році після арабського нафтового ембарго для реагування на глобальні енергетичні кризи. З моменту створення організації держави-члени п’ять разів вдавалися до колективного випуску запасів, останні два рази — у 2022 році після початку війни Росії проти України.

Рішення розглянути використання запасів знаменує собою поворот на 180 градусів для адміністрації Дональда Трампа, яка раніше заявляла, що вивільнення резервів не буде необхідним. Водночас аналітики наголошують, що рекордне зростання цін у останній тиждень змушує політиків діяти, щоб заспокоїти ринки.

Додамо, що ціни на нафту зросли приблизно на 20% на початку торгів у понеділок, досягнувши найвищого рівня з липня 2022 року. Brent подорожчала до 117,65 дол. за барель, а West Texas до 116,62 дол.