Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Заміна російській нафті для Угорщини та Словаччини: лівійський танкер прибув до Хорватії

трубопровід Адріатичний нафтопровід
Хорватський трубопровід Janaf готовий стати головним постачальником нафти до Угорщини. Фото: janaf.hr

Угорський нафтопереробник Mol Nyrt замовив понад сім танкерів із нафтою, але не з Росії. Один із них уже прибув до хорватського термінала на острові Крк, а решта очікуються незабаром. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Поставки лівійської нафти можуть стати альтернативою російській та послабити аргументи Угорщини і Словаччини відсутності альтернативи імпорту енергоносіїв, окрім російських маршрутів.

Після повномасштабного російського вторгнення до України Євросоюз зробив виняток для поставок російської нафти трубопроводом, але поступове використання альтернативних джерел підриває аргументацію Будапешта і Братислави. Країни блокували допомогу Україні від ЄС, зокрема кредит на 90 млрд доларів, посилаючись на енергетичні ризики.

Хорватія, яка вже багато років має проблемні відносини з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявила, що її трубопровід  Janaf готовий доставляти нафту до Угорщини.

У Словаччині опоненти прем'єр-міністра Роберта Фіцо готові зменшити залежність від Росії та діяти відповідно до цілей ЄС. Фахівці вважають, що альтернативні поставки можуть диверсифікувати енергоринок та зменшити політичний тиск також з боку угорського прем’єра. Нові канали постачання вочевидь ставлять під сумнів їхню позицію щодо енергозалежності від РФ. 

Хорватія, яка надає доступ до термінала на острові Крк, стає важливою ланкою в енергетичній диверсифікації в Європі. 

Нагадаємо, що угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що змусить Україну силою  відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба".

Автор:
Ольга Сич