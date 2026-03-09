Заміна російській нафті для Угорщини та Словаччини: лівійський танкер прибув до Хорватії

Угорський нафтопереробник Mol Nyrt замовив понад сім танкерів із нафтою, але не з Росії. Один із них уже прибув до хорватського термінала на острові Крк, а решта очікуються незабаром.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Поставки лівійської нафти можуть стати альтернативою російській та послабити аргументи Угорщини і Словаччини відсутності альтернативи імпорту енергоносіїв, окрім російських маршрутів.

Після повномасштабного російського вторгнення до України Євросоюз зробив виняток для поставок російської нафти трубопроводом, але поступове використання альтернативних джерел підриває аргументацію Будапешта і Братислави. Країни блокували допомогу Україні від ЄС, зокрема кредит на 90 млрд доларів, посилаючись на енергетичні ризики.

Хорватія, яка вже багато років має проблемні відносини з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявила, що її трубопровід Janaf готовий доставляти нафту до Угорщини.

У Словаччині опоненти прем'єр-міністра Роберта Фіцо готові зменшити залежність від Росії та діяти відповідно до цілей ЄС. Фахівці вважають, що альтернативні поставки можуть диверсифікувати енергоринок та зменшити політичний тиск також з боку угорського прем’єра. Нові канали постачання вочевидь ставлять під сумнів їхню позицію щодо енергозалежності від РФ.

Хорватія, яка надає доступ до термінала на острові Крк, стає важливою ланкою в енергетичній диверсифікації в Європі.

Нагадаємо, що угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що змусить Україну силою відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба".