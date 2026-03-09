Запланована подія 2

Замена российской нефти для Венгрии и Словакии: ливийский танкер прибыл в Хорватию

Венгерский нефтепереработчик Mol Nyrt заказал более семи танкеров с нефтью, но не из России. Один из них уже прибыл в хорватский терминал на острове Крк, а остальные ожидаются вскоре.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Bloomberg.

Поставки ливийской нефти могут стать альтернативой российской и ослабить аргументы Венгрии и Словакии отсутствия альтернативы импорту энергоносителей, кроме российских маршрутов.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз сделал исключение для поставок российской нефти по трубопроводу, но постепенное использование альтернативных источников подрывает аргументацию Будапешта и Братиславы. Страны блокировали помощь Украине от ЕС, в том числе кредит на 90 млрд долларов, ссылаясь на энергетические риски.

Хорватия, уже много лет имеющая проблемные отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявила, что ее трубопровод Janaf готов доставлять нефть в Венгрию.

В Словакии оппоненты премьер-министра Роберта Фицо готовы снизить зависимость от России и действовать в соответствии с целями ЕС. Специалисты считают, что альтернативные поставки могут диверсифицировать энергорынок и снизить политическое давление также со стороны венгерского премьера. Новые каналы поставок очевидно ставят под сомнение их позицию по энергозависимости от РФ.

Хорватия, предоставляющая доступ к терминалу на острове Крк, становится важным звеном в энергетической диверсификации в Европе.

Напомним, что венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что заставит Украину силой возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" .

Автор:
Ольга Сичь