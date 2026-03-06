Венгрия дает Украине три дня на возобновление поставок российской нефти через "Дружбу"

Венгерское правительство дало Украине три дня на восстановление транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" и требует допустить инспекторов для оценки состояния ремонтных работ на поврежденном после российского удара объекте.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил государственный секретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чепек, сообщает телерадиоканал РТРС.

"В адрес правительства Украины направлено послание с требованием в трехдневный срок возобновить работу трубопровода и разрешить инспекционный осмотр станции "Броды", обеспечивающей прокачку нефти", - подчеркнул Чапек.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заставит Украину возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Он утверждает, что добьется этого не соглашением или договоренностью, а силой.

Ранее Орбан опубликовал спутниковые снимки трубопровода "Дружба", которые, по его словам, "подтверждают отсутствие повреждений". После этого украинский президент ответил: "Там разорван один большой резервуар. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может, Орбан – маг и видит, что происходит с трубой под землей?".

Издание Financial Times также писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит в нефтепровод "Дружба", чтобы доказать, что Украина действительно пытается возобновить транзит нефти, но получили отказ.

Зеленский против возобновления "Дружбы"

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, что не нужно восстанавливать поврежденный нефтепровод "Дружба". Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства.

По мнению президента, этого не нужно делать, ведь это российская нефть, и "они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы".

Но поскольку без восстановления нефтепровода кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро будет заблокирован, Зеленский допускает, что в течение полутора месяцев возобновление "Дружбы" возможно.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.