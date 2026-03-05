Вместо восстановления "Дружбы" "Нафтогаз" планирует строительство подземных резервуаров

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил о нецелесообразности восстановления разрушенной инфраструктуры нефтепровода "Дружба" в ее предыдущем виде. Более целесообразно строить подземные маневровые резервуарные парки.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Укринформ, об этом он сообщил во время брифинга по итогам совещания с президентом и правительством

"Была разрушена основная перекачивающая станция в Бродах Львовской области. Нефтепровод емкостью 75 тыс. т - самый большой в центральной Европе - был разрушен. Восстанавливать его нет ни технологического смысла, ни безопасного", - сказал Корецкий.

По его словам, из соображений безопасности нужно строить подземные маневровые резервуарные парки, которые позволят бесперебойно работать с разными типами нефти.

Корецкий подчеркнул, что нефтепровод – это сложная инфраструктура, включающая насосные агрегаты, компрессоры, панели управления и т.п. Кроме того, возникают вопросы сохранения окружающей среды.

"Уверен, что в европейских странах только проект восстановления готовили бы 3-6 месяцев. Мы делаем трубопровод, который позволит переориентировать поток от разрушенного резервуара на другую резервуарную группу. Есть вопросы безопасности и экологии", - отметил глава "Нафтогаза".

В настоящее время специалисты Нафтогаза работают над обеспечением технологической возможности работы трубопроводной системы, которая продлится около полутора месяцев.

Параллельно с этим готовится проектно-сметная документация, в которой рассчитывается потребность в восстановлении и строительстве альтернативных мощностей.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Венгрии и стран ЕС официального обращения о допуске к поврежденной инфраструктуре нефтепровода "Дружба" для проверки. Также президент сообщил, что его позиция - не восстанавливать нефтепровод "Дружба".

"Скажу честно, я бы его не восстанавливал. Это моя позиция. Я ее высказал руководителям Европы и тем, кто звонил мне с этим вопросом, а также руководству Европейского Союза. Потому что это российская нефть. Есть некоторые принципы, которые не имеют цены. Россияне нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он без этой нефти не может выиграть выборы", - сказал он во время брифинга в четверг.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области. В результате целенаправленной российской атаки 27 января были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не собираются возобновлять его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Также Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" и заблокировала принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан официально обратился к руководству Европейского Союза с предложением организовать специальную миссию для оценки состояния нефтепровода "Дружба" на территории Украины. Орбан также написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал открыть нефтепровод "Дружба" и обвинил Украину во вмешательстве в выборы.