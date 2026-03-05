Замість відновлення "Дружби" "Нафтогаз" планує будівництво підземних резервуарів

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький заявив про недоцільність відбудови зруйнованої інфраструктури нафтопроводу “Дружба” у її попередньому вигляді. Доцільніше будувати підземні маневрові резервуарні парки.

Як пише Delo.ua, просилаючись на Укрінформ, про це він повідомив під час брифінгу за підсумками наради з президентом та урядом.

"Була зруйнована основна перекачувальна станція у Бродах Львівської області. Нафтопровід ємністю 75 тис. т - найбільший у центральній Європі - був зруйнований. Відновлювати його немає ні технологічного сенсу, ні безпекового", - сказав Корецький.

За його словами, з безпекових міркувань потрібно будувати підземні маневрові резервуарні парки, які дозволять безперебійно працювати з різними типами нафти.

Корецький підкреслив, що нафтопровід - це складна інфраструктура, що включає насосні агрегати, компресори, панелі управління тощо. Крім того, виникають питання збереження навколишнього середовища.

"Впевнений, що у європейських країнах тільки проєкт відновлення готували би 3-6 місяців. Ми ж робимо трубопровід, який дозволить переорієнтувати потік від зруйнованого резервуара на іншу резервуарну групу. Є питання безпеки та екології", - зауважив очільник "Нафтогазу".

Наразі фахівці "Нафтогазу" працюють над забезпеченням технологічної можливості роботи трубопровідної системи, що триватиме близько півтора місяця.

Паралельно з цим готується проєктно-кошторисна документація, де розраховується потреба у відновленні та будівництві альтернативних потужностей.

Водночас президент України Володимир Зеленський, заявив, що Україна чекає від Угорщини та країн ЄС офіційного звернення щодо допуску до пошкодженої інфраструктури нафтопроводу "Дружба" задля перевірки. Також президент повідомив, що його позиція — не відновлювати нафтопровід "Дружба".

"Скажу чесно, я б його не відновлював. Це моя позиція. Я її сказав керівникам Європи і сказав тим, хто дзвонив до мене з цим питанням, а також до керівництва Європейського Союзу. Тому що це російська нафта. Є деякі принципи, які не мають ціни. Росіяни нас убивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він без цієї нафти виграти не може вибори", - сказав він під час брифінгу в четвер.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині. Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не збираються поновляти його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Також Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", та заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан офіційно звернувся до керівництва Європейського Союзу з пропозицією організувати спеціальну місію для оцінки стану нафтопроводу “Дружба” на території України. Орбан також написав відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, у якому закликав відкрити нафтопровід "Дружба" та звинуватив Україну у втручанні у вибори.