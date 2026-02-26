Орбан вимагає від ЄС перевірити пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан офіційно звернувся до керівництва Європейського Союзу з пропозицією організувати спеціальну місію для оцінки стану нафтопроводу “Дружба” на території України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

У листі до президента Європейської ради Антоніо Кости, з яким ознайомилося агентство Reuters, угорський лідер наголосив на необхідності залучення експертів від Угорщини та Словаччини для встановлення реального обсягу пошкоджень інфраструктури.

Читайте також Орбан готовий розблокувати 50 млрд євро для України: які умови Угорщини

"Угорщина підтримує ідею проведення місії зі з'ясування фактів за участю експертів, делегованих Угорщиною та Словаччиною, для перевірки статусу нафтопроводу "Дружба", – заявив Орбан у листі.

За його словами, це може допомогти розблокувати нове фінансування ЄС для України.

Нагадаємо, що Орбан також написав відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, у якому закликав відкрити нафтопровід "Дружба" та звинуватив Україну у втручанні у вибори.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині. Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не збираються поновляти його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Також Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", та заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.