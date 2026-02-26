Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Орбан вимагає від ЄС перевірити пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Віктор Орбан
Орбан висунув умови для розблокування допомоги Україні/x.com/PM_ViktorOrban

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан офіційно звернувся до керівництва Європейського Союзу з пропозицією організувати спеціальну місію для оцінки стану нафтопроводу “Дружба” на території України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

У листі до президента Європейської ради Антоніо Кости, з яким ознайомилося агентство Reuters, угорський лідер наголосив на необхідності залучення експертів від Угорщини та Словаччини для встановлення реального обсягу пошкоджень інфраструктури.

"Угорщина підтримує ідею проведення місії зі з'ясування фактів за участю експертів, делегованих Угорщиною та Словаччиною, для перевірки статусу нафтопроводу "Дружба", – заявив Орбан у листі.

За його словами, це може допомогти розблокувати нове фінансування ЄС для України.

Нагадаємо, що Орбан також написав відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, у якому закликав відкрити нафтопровід "Дружба" та звинуватив Україну у втручанні у вибори.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині. Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не збираються поновляти його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Також Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", та заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Автор:
Тетяна Бесараб