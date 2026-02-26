Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,23

43,15

EUR

51,31

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Орбан написав відкритого листа Зеленському: закликав відкрити нафтопровід "Дружба"

Віктор Орбан
Віктор Орбан. Фото: https://x.com/PM_ViktorOrban

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, у якому закликав відкрити нафтопровід "Дружба" та звинуватив Україну у втручанні у вибори.

Як пише Delo.ua, про це Орбан написав у соцмережі Х.

Він звинуватив Зеленського у несприйманні позиції угорського уряду  щодо російсько-української війни і  прагненні втягнути у неї Угорщину.

Орбан також стверджує, що протягом чотирьох років президент України отримав підтримку Брюсселя та заручився підтримкою угорської опозиції.

На думку прем’єр-міністра, Зеленський, Брюссель та угорська опозиція координують зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд.

Також він повторив звинувачення у припиненні транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба", який має вирішальне значення для енергопостачання Угорщини.

"Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей. Тому я закликаю вас змінити свою антиугорську політику! Ми співчуваємо українському народу, але ми не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні зусилля та не хочемо платити більше за енергоносії", - наголосив Орбан.

Він закликав Зеленського негайно знову відкрити нафтопровід "Дружба" та утриматися від будь-яких подальших нападів на енергетичну безпеку Угорщини.

Вибори в Угорщині і звинувачення на адресу України

Аналітики пов’язують деструктивну позицію Віктора Орбана з наближенням виборів у квітні.

Наразі його партія "Фідес" програє опозиційній силі "Тіса" Петера Мадьяра близько 10 пунктів.

Також він звинуватив Київ у зупинці потоків нафтопроводом "Дружба", який постачає нафту з Росії до Угорщини через Україну. Трубопровід був пошкоджений Росією, але Орбан звинуватив Україну у відмові від ремонту.  

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

При цьому Європейська комісія офіційно поклала відповідальність за руйнування нафтопроводу "Дружба" на РФ та підтвердила готовність України відновити об'єкт.

На період ремонту Україна запропонувала альтернативні маршрути транзиту нафти до європейських країн.

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня.

Натомість  Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба"

Також Будапешт заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Автор:
Світлана Манько