Орбан написав відкритого листа Зеленському: закликав відкрити нафтопровід "Дружба"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, у якому закликав відкрити нафтопровід "Дружба" та звинуватив Україну у втручанні у вибори.

Як пише Delo.ua, про це Орбан написав у соцмережі Х.

Він звинуватив Зеленського у несприйманні позиції угорського уряду щодо російсько-української війни і прагненні втягнути у неї Угорщину.

Орбан також стверджує, що протягом чотирьох років президент України отримав підтримку Брюсселя та заручився підтримкою угорської опозиції.

На думку прем’єр-міністра, Зеленський, Брюссель та угорська опозиція координують зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд.

Також він повторив звинувачення у припиненні транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба", який має вирішальне значення для енергопостачання Угорщини.

"Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей. Тому я закликаю вас змінити свою антиугорську політику! Ми співчуваємо українському народу, але ми не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні зусилля та не хочемо платити більше за енергоносії", - наголосив Орбан.

Він закликав Зеленського негайно знову відкрити нафтопровід "Дружба" та утриматися від будь-яких подальших нападів на енергетичну безпеку Угорщини.

Вибори в Угорщині і звинувачення на адресу України

Аналітики пов’язують деструктивну позицію Віктора Орбана з наближенням виборів у квітні.

Наразі його партія "Фідес" програє опозиційній силі "Тіса" Петера Мадьяра близько 10 пунктів.

Також він звинуватив Київ у зупинці потоків нафтопроводом "Дружба", який постачає нафту з Росії до Угорщини через Україну. Трубопровід був пошкоджений Росією, але Орбан звинуватив Україну у відмові від ремонту.

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

При цьому Європейська комісія офіційно поклала відповідальність за руйнування нафтопроводу "Дружба" на РФ та підтвердила готовність України відновити об'єкт.

На період ремонту Україна запропонувала альтернативні маршрути транзиту нафти до європейських країн.

Натомість Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба"

Також Будапешт заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.