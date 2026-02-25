Запланована подія 2

ЄС готує постійну заборону на російську нафту після виборів в Угорщині — Reuters

Будапешт
Будапешт досі залежить від постачання російської нафти

Європейська комісія планує 15 квітня подати законодавчу пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на документ і джерела в інституціях ЄС.

За словами двох європейських чиновників, обрану дату — через три дні після парламентських виборів в Угорщині — визначили навмисно, щоб енергетичне питання не стало ключовою темою передвиборчої кампанії. Будапешт і Братислава, які досі залежать від постачання російської нафти, виступають проти повної заборони.

ЄС уже заборонив імпорт російської нафти морем, однак нова ініціатива має закріпити повну відмову від російської сировини в законодавстві — так, щоб вона залишалася чинною навіть у разі можливого скасування санкцій після мирної угоди щодо війни в Україні.

Речник Єврокомісії зазначив, що порядок денний поки попередній і остаточні строки подання пропозиції не підтверджені.

Очікується, що Брюссель спробує обійти можливе вето, використавши механізм ухвалення рішень кваліфікованою більшістю держав-членів.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що пропозиція передбачає поетапну відмову від імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Станом на останній квартал минулого року частка російської нафти в імпорті ЄС становила лише близько 1%. Раніше Євросоюз також законодавчо закріпив повну відмову від російського газу до 2027 року — Угорщина і Словаччина пообіцяли оскаржити це рішення в суді.

Сам Орбан називає квітневі вибори "вибором між війною і миром", стверджуючи, що його опоненти втягнуть країну у війну в Україні, що вони заперечують.

Вибори в Угорщині 

Аналітики пов’язують деструктивну позицію Віктора Орбана з наближенням виборів у квітні.

Наразі його партія "Фідес" програє опозиційній силі "Тіса" Петера Мадьяра близько 10 пунктів.

Також він звинуватив Київ у зупинці потоків нафтопроводом "Дружба", який постачає нафту з Росії до Угорщини через Україну. Трубопровід був пошкоджений Росією, але Орбан звинуватив Україну у відмові від ремонту.  

Автор:
Тетяна Гойденко