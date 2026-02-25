ЄС готує постійну заборону на російську нафту після виборів в Угорщині — Reuters

Європейська комісія планує 15 квітня подати законодавчу пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на документ і джерела в інституціях ЄС.

За словами двох європейських чиновників, обрану дату — через три дні після парламентських виборів в Угорщині — визначили навмисно, щоб енергетичне питання не стало ключовою темою передвиборчої кампанії. Будапешт і Братислава, які досі залежать від постачання російської нафти, виступають проти повної заборони.

ЄС уже заборонив імпорт російської нафти морем, однак нова ініціатива має закріпити повну відмову від російської сировини в законодавстві — так, щоб вона залишалася чинною навіть у разі можливого скасування санкцій після мирної угоди щодо війни в Україні.

Речник Єврокомісії зазначив, що порядок денний поки попередній і остаточні строки подання пропозиції не підтверджені.

Очікується, що Брюссель спробує обійти можливе вето, використавши механізм ухвалення рішень кваліфікованою більшістю держав-членів.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що пропозиція передбачає поетапну відмову від імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Станом на останній квартал минулого року частка російської нафти в імпорті ЄС становила лише близько 1%. Раніше Євросоюз також законодавчо закріпив повну відмову від російського газу до 2027 року — Угорщина і Словаччина пообіцяли оскаржити це рішення в суді.

Сам Орбан називає квітневі вибори "вибором між війною і миром", стверджуючи, що його опоненти втягнуть країну у війну в Україні, що вони заперечують.

Вибори в Угорщині

Аналітики пов’язують деструктивну позицію Віктора Орбана з наближенням виборів у квітні.

Наразі його партія "Фідес" програє опозиційній силі "Тіса" Петера Мадьяра близько 10 пунктів.

Також він звинуватив Київ у зупинці потоків нафтопроводом "Дружба", який постачає нафту з Росії до Угорщини через Україну. Трубопровід був пошкоджений Росією, але Орбан звинуватив Україну у відмові від ремонту.