90 млрд євро від ЄС Україні: Угорщина блокує фінальне рішення

Рада ЄС ухвалила два документи для кредиту Україні на 90 млрд євро, але виділення коштів блокує Угорщина.

Як пише Delo.ua, про це інформує Європейська правда.

Позика ЄС Україні

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

"Сьогодні ми офіційно ухвалили, як і планувалося, регламенти щодо позики на підтримку України та механізму для України (Ukraine Facility", – заявила по завершенню засідання Ради ЄС з загальних питань Марілена Рауна, заступниця міністра у справах Європи головуючого в ЄС Кіпру.

Вона наголосила, що в умовах посилення ударів Росії по критичній інфраструктурі та зростання гуманітарних потреб Європейський Союз має рішуче підтримувати Україну, а пріоритетом цього головування Кіпру стало забезпечення такої підтримки.

Після ухвалення документів міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос та президентка Європейського парламенту Роберта Метсола урочисто підписали відповідні законодавчі акти.

Нагадаємо, в грудні 2025 року всі держави-члени ЄС, зокрема Угорщина, погодили відповідний кредит у розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років для України.

Водночас Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.