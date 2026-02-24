Блокування Угорщиною кредиту на 90 млрд євро: ЄС не готує плану "Б" для фінансування України

Європейська комісія наразі не готує альтернативного сценарію фінансування України, попри блокування Угорщиною кредиту на 90 мільярдів євро, та продовжує роботу над фіналізацією інших документів.

Як пише Delo.ua, про це розповів єврокомісар із питань економіки Валдіс Домбровскіс у інтервʼю "Радіо Свобода".

Європейська комісія не готує плану "Б"

"На цьому етапі я б не починав шукати нові альтернативи, тому що щодо цього пакету на 90 мільярдів євро вже виконано багато роботи й проведено значну підготовчу роботу", – підкреслив Домбровскіс.

Він нагадав, що в грудні 2025 року всі держави-члени ЄС, зокрема Угорщина, погодили відповідний кредит у розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років для України. Водночас Будапешт та ще кілька країн не мали брати участі у фінансуванні позики.

Єврокомісар зауважив, що Європейська комісія працює над фіналізацією інших необхідних документів: кредитної угоди, меморандуму про взаєморозуміння та стратегії фінансування на рік.

"Ми продовжуємо готувати всі ці документи, щоб розпочати виплати так, як ми планували, – на початку квітня. Очевидно, нам доведеться знайти рішення. Треба сказати, що це не перший випадок, коли ми стикаємося з труднощами з Угорщиною. Наразі ми перебуваємо в тісній взаємодії з державами-членами, і я маю сказати, що сподіваюся знайти шлях уперед", – підкреслив Домбровскіс.

Чергову спробу затвердити кредит на 90 мільярдів євро в Раді ЄС зроблять 24 лютого під час засідання міністрів загальних справ Євросоюзу у Брюсселі.

Угорщина заблокувала кредит Україні

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Також Будапешт заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який мали ухвалити до 24 лютого.