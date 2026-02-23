ЄС не зможе ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ до 24 лютого

Європейський Союз навряд чи зможе ухвалити свій двадцятий пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин вторгнення в Україну.

Як пише Delo.ua, про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає Reuters.

За її словами, постійний опір Угорщини чітко дав зрозуміти, що консенсусу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка проходить сьогодні у Брюсселі, не буде.

Посли Європейського Союзу 20 лютого не змогли узгодити 20-й пакет санкцій проти Росії.

Напередодні в Угорщині заявили, що блокуватимуть всі важливі для України рішення, поки не відновиться транзит російської нафти нафтогоном «Дружба».

Також Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Про 20-й пакет санкцій

Європейський Союз планував ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну — до 24 лютого 2026 року.

Новий пакет санкцій охоплює три основні блоки:

Енергетика: запроваджується повна заборона на морські перевезення російської сирої нафти та посилюється контроль за тіньовим флотом (додано 43 судна до списку, їхня загальна кількість сягає 640). Забороняється технічне обслуговування танкерів і криголамів для перевезення СПГ.

Фінанси: до списку санкцій додають ще 20 російських регіональних банків, вводяться обмеження на криптовалютні компанії та платформи, а також заходи проти банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі санкційними товарами.

Торгівля та експорт: забороняється експорт до Росії товарів і послуг на суму понад 360 мільйонів євро, а також металів, хімікатів і критично важливих мінералів на понад 570 мільйонів євро. Вводяться додаткові обмеження на матеріали, що використовуються для виробництва вибухівки та військових потреб, а також квота на імпорт аміаку для обмеження наявного постачання.

Також пакет санкцій проти Росії вперше включає обмеження для портів третіх країн, які працюють із російською нафтою.