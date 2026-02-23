ЕС не сможет принять 20-й пакет санкций против РФ до 24 февраля

Европейский Союз вряд ли сможет принять свой двадцатый пакет санкций против России к четвертой годовщине вторжения в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

По ее словам, постоянное сопротивление Венгрии четко дало понять, что консенсуса на проходящей сегодня в Брюсселе встрече министров иностранных дел ЕС не будет.

Послы Европейского Союза 20 февраля не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России.

Накануне в Венгрии заявили, что будут блокировать все важные для Украины решения, пока не возобновится транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Также Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

О 20-м пакете санкций

Европейский Союз планировал принять 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину — до 24 февраля 2026 года.

Новый пакет санкций охватывает три основных блока :

Энергетика : вводится полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти и усиливается контроль за теневым флотом (добавлено 43 судна в список, их общее количество составляет 640). Запрещается техническое обслуживание танкеров и ледоколов для перевозки СПГ.

Финансы : в список санкций добавляют еще 20 российских региональных банков, вводятся ограничения на криптовалютные компании и платформы, а также меры против банков в третьих странах, способствующие незаконной торговле санкционными товарами.

Торговля и экспорт : запрещается экспорт в Россию товаров и услуг на сумму более 360 миллионов евро, а также металлов, химикатов и критически важных минералов более чем на 570 миллионов евро. Вводятся дополнительные ограничения на материалы, используемые для производства взрывчатки и военных нужд, а также квота на импорт аммиака для ограничения существующих поставок.

Также пакет санкций против России впервые включает ограничения для портов третьих стран, работающих с российской нефтью.