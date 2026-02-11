ЕС планирует запретить все российские криптовалютные транзакции

Европейский Союз в двадцатом пакете санкций против РФ рассматривает возможность полного запрета криптовалютных операций с Россией, чтобы лишить Москву инструментов обхода ограничений вне традиционной банковской системы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, в Брюсселе считают, что точечное внесение отдельных криптосервисов в санкционные списки не дает желаемого эффекта, поскольку на их месте быстро появляются новые платформы.

" Для того, чтобы санкции достигли желаемого эффекта, ЕС запрещает сотрудничать с любым поставщиком услуг криптоактивов или использовать любую платформу, позволяющую передачу и обмен зарегистрированными в России криптоактивами", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, пакет санкций предусматривает расширение ограничений против российского финансового сектора, в том числе включение еще 20 банков в санкционный список.

Предложенные меры входят в 20-й пакет санкций ЕС против России. В то же время их введение требует единодушной поддержки всех государств-членов. По словам дипломатов, по меньшей мере, три страны блока уже высказали сомнения и попросили дополнительных разъяснений.

20-й пакет санкций против России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о новом, двадцатый пакет санкций против России в ответ на войну против Украины. Его должны принять 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Новый пакет санкций охватывает три основных блока :

Энергетика : вводится полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти и усиливается контроль за теневым флотом (добавлено 43 судна в список, их общее количество составляет 640). Запрещается техническое обслуживание танкеров и ледоколов для перевозки СПГ.

Финансы : в список санкций добавляют еще 20 российских региональных банков, вводятся ограничения на криптовалютные компании и платформы, а также меры против банков в третьих странах, способствующих незаконной торговле санкционными товарами.

Торговля и экспорт : запрещается экспорт в Россию товаров и услуг на сумму более 360 миллионов евро, а также металлов, химикатов и критически важных минералов более чем на 570 миллионов евро. Вводятся дополнительные ограничения на материалы, используемые для производства взрывчатки и военных нужд, а также квота на импорт аммиака для ограничения существующих поставок.

Также пакет санкций против России впервые включает в себя ограничения для портов третьих стран, работающих с российской нефтью.