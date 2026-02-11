ЄС планує заборонити всі російські криптовалютні транзакції

Європейський Союз у двадцятому пакеті санкцій проти РФ розглядає можливість повної заборони криптовалютних операцій із Росією, щоб позбавити Москву інструментів обходу обмежень поза традиційною банківською системою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, у Брюсселі вважають, що точкове внесення окремих криптосервісів до санкційних списків не дає бажаного ефекту, оскільки на їхньому місці швидко з’являються нові платформи.

"Для того, щоб санкції досягли бажаного ефекту, ЄС забороняє співпрацювати з будь-яким постачальником послуг криптоактивів або використовувати будь-яку платформу, що дозволяє передачу та обмін криптоактивами, яка зареєстрована в Росії", - зазначають у відомстві.

Крім того, пакет санкцій передбачає розширення обмежень проти російського фінансового сектору, зокрема включення ще 20 банків до санкційного списку.

Запропоновані заходи входять до 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Водночас їх запровадження потребує одностайної підтримки всіх держав-членів. За словами дипломатів, щонайменше три країни блоку вже висловили сумніви та попросили додаткових роз’яснень.

20-й пакет санкцій проти Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий, двадцятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її війну проти України. Його мають ухвалити 24 лютого, у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ.

Новий пакет санкцій охоплює три основні блоки:

Енергетика: запроваджується повна заборона на морські перевезення російської сирої нафти та посилюється контроль за тіньовим флотом (додано 43 судна до списку, їхня загальна кількість сягає 640). Забороняється технічне обслуговування танкерів і криголамів для перевезення СПГ.

Фінанси: до списку санкцій додають ще 20 російських регіональних банків, вводяться обмеження на криптовалютні компанії та платформи, а також заходи проти банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі санкційними товарами.

Торгівля та експорт: забороняється експорт до Росії товарів і послуг на суму понад 360 мільйонів євро, а також металів, хімікатів і критично важливих мінералів на понад 570 мільйонів євро. Вводяться додаткові обмеження на матеріали, що використовуються для виробництва вибухівки та військових потреб, а також квота на імпорт аміаку для обмеження наявного постачання.

Також пакет санкцій проти Росії вперше включає обмеження для портів третіх країн, які працюють із російською нафтою.