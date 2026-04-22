Економіка Росії балансує на межі рецесії: чому нафтові гроші не рятують

Додаткові доходи від продажу нафти через конфлікт на Близькому Сході не допоможуть Росії відновити економічне зростання. Країна перебуває на межі рецесії, а державні ресурси все частіше спрямовуються на військове виробництво.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Минулого тижня Путін публічно визнав, що економіка країни перебуває у скрутному становищі,вимагаючи від міністрів та центрального банку пояснень, чому зростання сповільнюється, незважаючи на його вимогу, що спаду необхідно уникнути.

У першому кварталі поточного року ВВП Росії, ймовірно, скоротився після того, як промислове виробництво впало майже на 2% за перші два місяці. Уряд визнає, що економічна ситуація стала значно складнішою через дефіцит робочої сили, високі процентні ставки та бюджетні обмеження.

Наталія Мільчакова, провідний аналітик Freedom Finance Global, зазначає: "Хоча вищі ціни на нафту... можуть принести додаткові 1–3 трильйони рублів доходів до бюджету у 2026 році, російська економіка стикається зі значними ризиками і високі ціни на нафту не допоможуть їй уникнути".

Дорога нафта може допомогти експортерам, на яких припадає приблизно чверть бюджетних надходжень, але вона не може компенсувати падіння виробництва та зупинку інвестицій за таких жорстких фіскальних умов.

Проблема полягає в тому, що бюджетні витрати стимулюють попит, але не пропозицію, оскільки продукція спрямовується на війну проти України. Це посилює інфляцію, через що центральний банк змушений утримувати високі відсоткові ставки, які обтяжують бізнес. Хоча ставка була знижена до 15%, її реальна вартість залишається на рівні понад 9%.

Ситуацію ускладнює й глобальний фактор. Конфлікт на Близькому Сході може призвести до здорожчання імпортної електроніки та компонентів для напівпровідників. Це прямо впливає на ціни всередині Росії. Крім того, деякі сектори бізнесу опинилися у стані "глибокого шокового заморожування" через брак інвестицій. Економісти зауважують, що за поточних умов будь-які спроби імпортозаміщення стають економічно невигідними.

Російські політики також побоюються зростання логістичних витрат і хвилюються, що ціни на продукти харчування можуть залишатися підвищеними набагато довше, ніж ціни на нафту.

Нагадаємо, у квітні видобуток нафти в Росії може досягти найнижчого показника за останні шість років. Основною причиною зниження є пошкодження нафтопереробних заводів та експортних портів внаслідок атак українських безпілотників, а також припинення поставок сирої нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.