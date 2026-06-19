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Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 19 червня
Станом на 19 червня 2026 року в Україні ціни на помідори пішли вгору. Серед овочів борщового набору здорожчали картопля, морква та цибуля.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 19 червня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|14-17 грн
|+7,14%
|Картопля молода
|18-65 грн
|-12,50%
|Цибуля
|16-18 грн
|+21,43%
|Морква
|28-30 грн
|+3,57%
|Капуста молода
|27-30 грн
|+0%
|Помідори
|65-85 грн
|+7,14%
|Огірки
|45-50 грн
|-9,43%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевші капуста та помідори
Які овочі подешевшали найбільше
Минулого тижня знизилися ціни на тепличні огірки до 30–55 грн/кг. Це в середньому на 33% дешевше, ніж тижнем раніше. Основна причина — збільшення пропозиції продукції з літніх теплиць, насамперед із південних та західних областей.
Молода українська картопля почала в цьому році коштувати дешевше, ніж імпортна. В останню декаду травня її відпускали в середньому по 60 грн/кг, а зараз – по 18-65 грн/кг.
В той же час "борщові" овочі врожаю минулого року не змінилися у вартості. Ціни на стару картоплю перебувають у межах 14-17 грн/кг. Дешевше минулого тижня продавалися буряк (9-10 грн/кг) і рання білокачанна капуста (15-18 грн/кг).
Знизилася вартість цвітної та пекінської капусти. Подешевшала спаржа. Кріп, петрушка та салат продавалися дешевше, а ціни на зелену цибулю та зелений горох пішли вгору.
Водночас морква продовжує дорожчати, на відміну від більшості овочів нового врожаю. Виробники відвантажують продукт за ціною 22–30 грн/кг, а окремі гуртові партії високої якості пропонують майже по 40 грн/кг.
Прогноз цін
На старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.
Традиційно влітку ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю падають завдяки новому врожаю з відкритого ґрунту переважно у червні-липні.
Проте цього року весняні заморозки відтермінували надходження ранньої продукції, а висока собівартість виробництва утримуватиме ціни.
На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.