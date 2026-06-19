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Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 19 червня

помідори
Ціни на помідори пішли вгору / Фото: .facebook.com/rynok.kiev.ua

Станом на 19 червня 2026 року в Україні ціни на помідори пішли вгору. Серед овочів борщового набору здорожчали картопля, морква та цибуля.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість овочів станом на 19 червня наступна:

Овочі Ціна Зміна
Картопля 14-17 грн +7,14%
Картопля молода 18-65 грн -12,50%
Цибуля 16-18 грн +21,43%
Морква 28-30 грн +3,57%
Капуста молода 27-30 грн +0%
Помідори 65-85 грн +7,14%
Огірки 45-50 грн -9,43%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевша картопля
Сільпо широкий асортимент овочів
Novus найдешевші капуста та помідори

Які овочі подешевшали найбільше  

Минулого тижня знизилися ціни на тепличні огірки до 30–55 грн/кг. Це в середньому на 33% дешевше, ніж тижнем раніше. Основна причина — збільшення пропозиції продукції з літніх теплиць, насамперед із південних та західних областей.

Молода українська картопля почала в цьому році коштувати дешевше, ніж імпортна. В останню декаду травня її відпускали в середньому по 60 грн/кг, а зараз – по 18-65 грн/кг. 

В той же час "борщові" овочі врожаю минулого року не змінилися у вартості. Ціни на стару картоплю перебувають у межах 14-17 грн/кг. Дешевше минулого тижня продавалися буряк (9-10 грн/кг) і рання білокачанна капуста (15-18 грн/кг).

Знизилася вартість цвітної та пекінської капусти. Подешевшала спаржа. Кріп, петрушка та салат продавалися дешевше, а ціни на зелену цибулю та зелений горох пішли вгору.

Водночас морква продовжує дорожчати, на відміну від більшості овочів нового врожаю. Виробники відвантажують продукт за ціною 22–30 грн/кг, а окремі гуртові партії високої якості пропонують майже по 40 грн/кг.

Прогноз цін

На старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.  

Традиційно влітку ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю падають завдяки новому врожаю з відкритого ґрунту переважно у червні-липні.

Проте цього року весняні заморозки відтермінували надходження ранньої продукції, а висока собівартість виробництва утримуватиме ціни. 

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору. 

Автор:
Тетяна Ковальчук