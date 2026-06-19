Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 19 червня

Станом на 19 червня 2026 року в Україні ціни на помідори пішли вгору. Серед овочів борщового набору здорожчали картопля, морква та цибуля.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 19 червня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 1 4 -1 7 грн + 7,14 % Картопля молода 18 - 65 грн - 12,50 % Цибуля 1 6 -1 8 грн + 21,43 % Морква 2 8 -30 грн + 3,57 % Капуста молода 2 7 -30 грн + 0 % Помідори 6 5- 85 грн +7,14 % Огірки 45 -5 0 грн - 9 , 43 %

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевш а картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевші капуста та помідори

Які овочі подешевшали найбільше

Минулого тижня знизилися ціни на тепличні огірки до 30–55 грн/кг. Це в середньому на 33% дешевше, ніж тижнем раніше. Основна причина — збільшення пропозиції продукції з літніх теплиць, насамперед із південних та західних областей.

Молода українська картопля почала в цьому році коштувати дешевше, ніж імпортна. В останню декаду травня її відпускали в середньому по 60 грн/кг, а зараз – по 18-65 грн/кг.

В той же час "борщові" овочі врожаю минулого року не змінилися у вартості. Ціни на стару картоплю перебувають у межах 14-17 грн/кг. Дешевше минулого тижня продавалися буряк (9-10 грн/кг) і рання білокачанна капуста (15-18 грн/кг).

Знизилася вартість цвітної та пекінської капусти. Подешевшала спаржа. Кріп, петрушка та салат продавалися дешевше, а ціни на зелену цибулю та зелений горох пішли вгору.

Водночас морква продовжує дорожчати, на відміну від більшості овочів нового врожаю. Виробники відвантажують продукт за ціною 22–30 грн/кг, а окремі гуртові партії високої якості пропонують майже по 40 грн/кг.

Прогноз цін

На старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.

Традиційно влітку ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю падають завдяки новому врожаю з відкритого ґрунту переважно у червні-липні.

Проте цього року весняні заморозки відтермінували надходження ранньої продукції, а висока собівартість виробництва утримуватиме ціни.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.