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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 19 июня

помидоры
Цены на помидоры пошли вверх/Фото: .facebook.com/rynok.kiev.ua

По состоянию на 19 июня 2026 года в Украине цены на помидоры пошли вверх. Среди овощей борщового набора подорожали картофель, морковь и лук.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 19 июня:

Овощи Цена Смена
Картофель 14-17 грн + 7,14 %
Картофель молодой 18-65 грн - 12,50 %
Лук 16-18 грн + 21,43 %
Морковь 28-30 грн + 3,57 %
Капуста молодая 27-30 грн + 0 %
Помидоры 65-85 грн +7,14 %
Огурцы 45-50 грн - 9,43 %

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самый дешевый картофель
Сильпо широкий ассортимент овощей
Novus самые дешевые капуста и помидоры

Какие овощи подешевели больше всего

На минувшей неделе снизились цены на тепличные огурцы до 30-55 грн/кг. Это в среднем на 33% дешевле, чем неделей раньше. Основная причина – увеличение предложения продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных областей.

Молодой украинский картофель начал в этом году стоить дешевле импортного. В последнюю декаду мая она отпускалась в среднем по 60 грн/кг, а сейчас – по 18-65 грн/кг.

В то же время "борщовые" овощи урожая в прошлом году не изменились в стоимости. Цены на старый картофель находятся в пределах 14-17 грн/кг. Дешевле на прошлой неделе продавалась свекла (9-10 грн/кг) и ранняя белокочанная капуста (15-18 грн/кг).

Снизилась стоимость цветной и пекинской капусты. Подешевела спаржа. Укроп, петрушка и салат продавались дешевле, а цены на зеленый лук и зеленый горох пошли вверх.

В то же время морковь продолжает дорожать, в отличие от большинства овощей нового урожая. Производители отгружают продукт по цене 22-30 грн/кг, а отдельные оптовые партии высокого качества предлагают почти по 40 грн/кг.

Прогноз цен

На старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.

Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.

Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.

Автор:
Татьяна Ковальчук