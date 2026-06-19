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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 19 июня
По состоянию на 19 июня 2026 года в Украине цены на помидоры пошли вверх. Среди овощей борщового набора подорожали картофель, морковь и лук.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 19 июня:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|14-17 грн
|+ 7,14 %
|Картофель молодой
|18-65 грн
|- 12,50 %
|Лук
|16-18 грн
|+ 21,43 %
|Морковь
|28-30 грн
|+ 3,57 %
|Капуста молодая
|27-30 грн
|+ 0 %
|Помидоры
|65-85 грн
|+7,14 %
|Огурцы
|45-50 грн
|- 9,43 %
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самые дешевые капуста и помидоры
Какие овощи подешевели больше всего
На минувшей неделе снизились цены на тепличные огурцы до 30-55 грн/кг. Это в среднем на 33% дешевле, чем неделей раньше. Основная причина – увеличение предложения продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных областей.
Молодой украинский картофель начал в этом году стоить дешевле импортного. В последнюю декаду мая она отпускалась в среднем по 60 грн/кг, а сейчас – по 18-65 грн/кг.
В то же время "борщовые" овощи урожая в прошлом году не изменились в стоимости. Цены на старый картофель находятся в пределах 14-17 грн/кг. Дешевле на прошлой неделе продавалась свекла (9-10 грн/кг) и ранняя белокочанная капуста (15-18 грн/кг).
Снизилась стоимость цветной и пекинской капусты. Подешевела спаржа. Укроп, петрушка и салат продавались дешевле, а цены на зеленый лук и зеленый горох пошли вверх.
В то же время морковь продолжает дорожать, в отличие от большинства овощей нового урожая. Производители отгружают продукт по цене 22-30 грн/кг, а отдельные оптовые партии высокого качества предлагают почти по 40 грн/кг.
Прогноз цен
На старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.
Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.
Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.