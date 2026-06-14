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Цены на огурцы резко пошли вниз: сколько стоит килограмм

огурец
Цены на огурцы резко пошли вниз

На украинском рынке на этой неделе резко снизились отпускные цены на тепличные огурцы. Основная причина – увеличение предложения продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных областей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков EastFruit.

В настоящее время основные продажи тепличных огурцов проходят по 30–55 грн/кг. Это в среднем на 33% дешевле, чем неделей раньше.

По оценке аналитиков, удешевление носит сезонный характер. На рынке быстро растет предложение огурцов из местных хозяйств, что оказывает давление на цены.

В то же время для производителей положительным фактором стало то, что обвал цен пришелся на последние недели реализации огурца первого севооборота. В части тепличных комбинатов уже продолжаются работы по зачистке теплиц.

Фото 2 — Цены на огурцы резко пошли вниз: сколько стоит килограмм

К реализации огурца второго севооборота производители планируют перейти во второй половине лета.

Несмотря на это уже сейчас украинские тепличные комбинаты продают огурцы в среднем на 20% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Для рынка это означает сезонное усиление конкуренции между производителями из-за быстрого роста предложения местной продукции. Для потребителей ниже цены на огурцы в рознице, если удешевление на оптовом рынке будет передано в торговые сети и на рынки.

Напомним, в начале июня тепличные огурцы торговались по цене 35–65 грн/кг после рекордных зимних 170 грн/кг.

Автор:
Татьяна Гойденко