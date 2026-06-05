Мінус 17% за тиждень: в Україні стрімко падають ціни на огірки

Тепличні огірки в Україні подешевшали в середньому на 17% лише за один тиждень. Масовий вихід на ринок продукції з літніх теплиць збив ціни до 35–65 грн/кг після рекордних зимових 170 грн/кг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

За даними представників комбінатів, господарства південного регіону постачають великі обсяги огірків за середньою ціною 25 грн/кг (або $0,56/кг).

Впродовж поточного року ціни на огірки коливалися наступним чином:

у січні 2026 року вартість стартувала зі 130 гривень за кілограм;

у лютому 2026 року ціна зафіксувалася на піковій позначці 170 гривень за кілограм;

у березні 2026 року кілограм огірків коштував 160–165 гривень;

наприкінці квітня 2026 року ціна знизилася до 130 гривень за кілограм;

на початку травня 2026 року вартість зменшилася до 80 гривень, а протягом місяця впала до 55–60 гривень за кілограм.

Інфографіка: EastFruit



Для порівняння, у 2024 та 2025 роках зимові ціни трималися в межах 100–140 гривень за кілограм. Схожий стрибок до 170 гривень реєстрували лише наприкінці лютого 2023 року, але у 2026 році максимальна вартість утримувалася довше. Станом на 5 червня 2026 року середня ціна становила 70 гривень за кілограм. Це вище, ніж в аналогічний день 2025 року (60 гривень за кілограм) та 2024 року (65 гривень за кілограм).

Динаміка за 2023–2025 роки показує, що найнижчі ціни на огірки фіксують у липні та серпні через появу врожаю з відкритого ґрунту. У липні 2023 року вартість знижувалася до 20 гривень за кілограм, а у 2024 та 2025 роках літній мінімум становив 30–40 гривень за кілограм.

Зазвичай зростання цін відновлюється у жовтні, коли завершується збір врожаю з відкритих грядок.

Нагадаємо, 8 травня тепличні комбінати реалізовували огірки за ціною 30–60 грн/кг. Порівняно з початком травня 2025 року, поточна ціна в середньому була нижчою на 30%.