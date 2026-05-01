Ціни на огірки змінюються третій тиждень поспіль: скільки коштує кілограм

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують знижуватись уже третій тиждень поспіль. Оптові компанії та роздрібні мережі закуповують огірки переважно для швидкого продажу через обмежений термін зберігання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

За даними ринку, нинішня ситуація пояснюється сезонним збільшенням пропозиції продукції з поточного обороту, а також невисокими темпами реалізації овочів.

Станом на зараз українські тепличні комбінати пропонують огірки по 40–70 грн за кілограм, що еквівалентно приблизно 0,91–1,59 долара. Це в середньому на 22% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Виробники змушені знову знижувати відпускні ціни через зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Додатковим фактором стало потепління, яке прискорило дозрівання продукції у тепличних господарствах. Також на ринок тисне збільшення поставок з плівкових теплиць.

Попри падіння, тепличні огірки наразі продаються приблизно на рівні цін аналогічного періоду минулого року.

Подальшу динаміку ринку аналітики пов’язують із сезонними факторами та балансом між пропозицією і попитом у роздрібному сегменті.

Додамо, минулого тижня огірки продавалися за ціною 50–90 грн/кг.

Тепличні комбінати

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Зауважимо, в Україні також знизилися ціни на тепличні помідори через збільшення пропозиції місцевої продукції та стриманий попит.