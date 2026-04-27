В Україні обвалилися ціни на огірки: скільки коштує кілограм

огірки
Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують стрімко знижуватися

В Україні ціни на огірки знизилися в середньому на 40% через збільшення обсягів вибірки в українських тепличних комбінатах та невисокий попит на тепличні овочі. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Чому дешевшають огірки

Аналітики пояснюють, що зниження цін у сегменті насамперед зумовлене надлишком пропозиції тепличних огірків на ринку.

Місцеві тепличні комбінати розпочали активні вибірки та стабільно нарощують обсяги поставок. Водночас попит на тепличні овочі залишається стриманим, що й надалі чинить тиск на ціни.

"У результаті, з метою активізації темпів збуту та уникнення накопичення великих партій нереалізованої продукції на складах, продавці змушені й надалі переглядати відпускні ціни у бік зниження", - наголошують аналітики.

Які ціни на огірки

За даними щоденного моніторингу проєкту, лише з початку поточного тижня ціни на тепличні огірки в Україні знизилися в середньому на 40%. Наразі реалізація цієї продукції здійснюється в межах 50–90 грн/кг.

Варто зазначити, що наразі тепличні огірки в Україні в середньому все ж пропонуються на 15% дорожче, ніж наприкінці квітня 2025 року.

Водночас експерти не виключають подальшого зниження цін на тепличну продукцію в найближчій перспективі.

Фото 2 — В Україні обвалилися ціни на огірки: скільки коштує кілограм

Нагадаємо, що минулого тижня ціни на огірки коливались у межах 90–145 грн/кг. 

Тепличні комбінати

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Зауважимо, в Україні також знизилися ціни на тепличні помідори через збільшення пропозиції місцевої продукції та стриманий попит. 

Автор:
Світлана Манько