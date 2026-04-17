В Україні різко впали ціни на огірки: скільки коштує кілограм

На українському ринку тепличних овочів спостерігається різке зниження вартості огірків.

Попри збільшення пропозиції, попит з боку споживачів залишається стабільно стриманим, що змушує виробників переглядати свою цінову політику для прискорення продажів.

Великі тепличні господарства повідомляють про значні залишки продукції на складах, оскільки середній тижневий обсяг вибірок у теплицях продовжує зростати.

Щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів овочів, виробники змушені знижувати відпускні ціни.

Наразі комбінати пропонують огірки за ціною 90–145 грн/кг. Це в середньому на 21% дешевше, ніж було зафіксовано минулого тижня.

Додатковий тиск на українських виробників чинить імпортна продукція з Польщі. Через значні запаси, сформовані раніше, імпортери були змушені опустити ціни на польські огірки до позначки 70 грн/кг.

Попри поточне здешевлення, середня вартість тепличних огірків в Україні все ще залишається на 15% вищою, ніж у аналогічний період минулого року.

Паралельно з цим трендом на ринку овочів зафіксовано протилежну ситуацію в іншому сегменті — ціни на капусту врожаю минулого року почали зростати.

Тепличні комбінати

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.