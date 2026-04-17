В Украине резко упали цены на огурцы: сколько стоит килограмм

На украинском рынке тепличных овощей наблюдается резкое понижение стоимости огурцов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует EastFruit.

Несмотря на увеличение предложения, спрос со стороны потребителей остается стабильно сдержанным, что принуждает производителей пересматривать свою ценовую политику для ускорения продаж.

Большие тепличные хозяйства сообщают о значительных остатках продукции на складах, поскольку средний недельный объем выборок в теплицах продолжает расти.

Чтобы избежать накопления нереализованных объемов овощей, производители вынуждены снижать отпускные цены.

В настоящее время комбинаты предлагают огурцы по цене 90–145 грн/кг. Это в среднем на 21% дешевле, чем было зафиксировано на прошлой неделе.

Дополнительное давление на украинских производителей оказывает импортная продукция из Польши. Из-за значительных запасов, сформированных ранее, импортеры были вынуждены опустить цены на польские огурцы до отметки 70 грн/кг.

Несмотря на текущее удешевление, средняя стоимость тепличных огурцов в Украине все еще остается на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Параллельно с этим трендом на рынке овощей зафиксирована противоположная ситуация в другом сегменте — цены на капусту урожая в прошлом году начали расти .

Тепличные комбинаты

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей можно выделить комбинат Тепличный и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.