Сезонное сокращение запасов: в Украине резко выросли цены на капусту

Цены на прошлогоднюю капусту пошли вверх / Depositphotos

Украинские фермеры зафиксировали рост отпускных цен на белокочанную капусту урожая 2025 года. По сравнению с концом минувшей недели в среднем стоимость выросла на 25%. Основной причиной такой тенденции явилось сезонное сокращение предложения продукции в сочетании с активизацией спроса со стороны потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этоминформирует EastFruit.

Хозяйства, до сих пор имеющие достаточные объемы овощей в хранилищах, начали постепенно повышать стоимость отгрузки.

Фактические показатели

На текущую неделю ситуация на рынке выглядит следующим образом: диапазон цен на прошлогоднюю капусту составляет 4–10 грн/кг, а в долларовом эквиваленте стоимость составляет 0,09–0,23 долларов за килограмм.

Несмотря на текущий рост, стоимость овощей остается значительно ниже прошлогодних показателей. В настоящее время цены на капусту в Украине на 85% меньше, чем в аналогичный период 2025 года.

Прогнозы участников рынка

Производители и эксперты не исключают дальнейшего роста стоимости продукции. Это обусловлено быстрым сокращением запасов хранилищ и переходом рынка на продукцию нового урожая. Фермеры объясняют динамику цен "сезонным сокращением предложения этой продукции на фоне роста спроса".

Напомним, 9 апреля производители предлагали белокочанную капусту по цене 2–8 грн/кг ($0,05–0,18/кг), что в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее.

Автор:
Татьяна Ковальчук