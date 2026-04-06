В Украине подешевели огурцы, а помидоры подорожали: какие цены

На прошлой неделе в Украине начали снижаться оптовые цены на тепличные огурцы, а на рынок поступили первые партии помидоров от местных комбинатов, однако это не остановило дальнейший рост цен в этом сегменте.

Об этом пишет Delo.ua.

Цены на огурцы

По данным аналитиков проекта EastFruit, предложение огурцов на украинском рынке продолжает стремительно расти, а объемы выборок в тепличных комбинатах заметно выросли благодаря благоприятным погодным условиям.

Пока украинские тепличные комбинаты продают огурцы по 125–165 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Понижающую ценовую динамику участники рынка связывают с существенным падением спроса на фоне все еще достаточно высоких цен на тепличные овощи. Параллельно остаются стабильными поставки более дешевой импортной продукции, цена которой, как правило, не превышает 100 грн/кг.

Аналитики отмечают, что, несмотря на нынешнее снижение стоимости, тепличные огурцы в Украине реализуются в среднем на 25% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на помидоры

В EastFruit сообщают, что первые партии тепличных помидоров украинские комбинаты предлагают по 150–170 грн/кг, что в среднем на 66% дороже, чем на старте сезона прошлого года.

По прогнозам участников рынка, действительно крупные партии помидоров тепличные хозяйства смогут отгружать не раньше чем через две недели.

При этом основное предложение на украинском рынке по-прежнему представляют импортные овощи из Турции. Аналитики отмечают, что турецкие помидоры предлагаются несколько дешевле, чем продукция местных теплиц. Цены на импортные томаты колеблются в пределах 130–150 грн/кг в зависимости от качества и объемов партий.

Отметим, украинский рынок стал испытывать дефицит тепличных помидоров, что позволило импортерам повысить цены на существующие партии овощей.

Тепличные комбинаты

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей можно выделить комбинат Тепличный и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.