Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине рухнули цены на огурцы: сколько стоит килограмм

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают стремительно снижаться

В Украине цены на огурцы снизились в среднем на 40% из-за увеличения объемов выборки в украинских тепличных комбинатах и невысокого спроса на тепличные овощи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Почему дешевеют огурцы

Аналитики объясняют, что снижение цен в сегменте, прежде всего, обусловлено избытком предложения тепличных огурцов на рынке.

Местные тепличные комбинаты приступили к активным выборкам и стабильно наращивают объемы поставок. В то же время спрос на тепличные овощи остается сдержанным, что и дальше оказывает давление на цены.

"В результате, с целью активизации темпов сбыта и избегания накопления крупных партий нереализованной продукции на складах, продавцы вынуждены и дальше пересматривать отпускные цены в сторону снижения", - отмечают аналитики.

Какие цены на огурцы

По данным ежедневного мониторинга проекта, только с начала этой недели цены на тепличные огурцы в Украине снизились в среднем на 40%. Реализация этой продукции осуществляется в пределах 50–90 грн/кг.

Следует отметить, что   тепличные огурцы в Украине в среднем все же предлагаются на 15% дороже, чем в конце апреля 2025 года.

В то же время, эксперты не исключают дальнейшего снижения цен на тепличную продукцию в ближайшей перспективе.

Напомним, что на прошлой неделе цены на огурцы колебались в пределах   90-145 грн/кг.

Тепличные комбинаты

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей можно выделить комбинат Тепличный и Уманский тепличный комбинат (УТК).

  • Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.
  • Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Заметим, что в Украине также снизились цены на тепличные помидоры из-за увеличения предложения местной продукции и сдержанного спроса.

Автор:
Светлана Манько