В Украине рухнули цены на огурцы: сколько стоит килограмм

В Украине цены на огурцы снизились в среднем на 40% из-за увеличения объемов выборки в украинских тепличных комбинатах и невысокого спроса на тепличные овощи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Почему дешевеют огурцы

Аналитики объясняют, что снижение цен в сегменте, прежде всего, обусловлено избытком предложения тепличных огурцов на рынке.

Местные тепличные комбинаты приступили к активным выборкам и стабильно наращивают объемы поставок. В то же время спрос на тепличные овощи остается сдержанным, что и дальше оказывает давление на цены.

"В результате, с целью активизации темпов сбыта и избегания накопления крупных партий нереализованной продукции на складах, продавцы вынуждены и дальше пересматривать отпускные цены в сторону снижения", - отмечают аналитики.

Какие цены на огурцы

По данным ежедневного мониторинга проекта, только с начала этой недели цены на тепличные огурцы в Украине снизились в среднем на 40%. Реализация этой продукции осуществляется в пределах 50–90 грн/кг.

Следует отметить, что тепличные огурцы в Украине в среднем все же предлагаются на 15% дороже, чем в конце апреля 2025 года.

В то же время, эксперты не исключают дальнейшего снижения цен на тепличную продукцию в ближайшей перспективе.

Напомним, что на прошлой неделе цены на огурцы колебались в пределах 90-145 грн/кг.

Тепличные комбинаты

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей можно выделить комбинат Тепличный и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Заметим, что в Украине также снизились цены на тепличные помидоры из-за увеличения предложения местной продукции и сдержанного спроса.