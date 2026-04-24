Ціни на помідори в Україні пішли вниз: що відбувається на ринку

В Україні цього тижня знизилися ціни на тепличні помідори через збільшення пропозиції місцевої продукції та стриманий попит. Водночас дешевшає і імпорт із Туреччини.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба East-fruit.

Скільки коштують помідори в Україні

Учасники ринку пояснюють це сезонним збільшенням пропозиції продукції з українських теплиць на тлі стриманого попиту.

За таких умов виробники були змушені переглянути відпускні ціни в бік зниження. Наразі основні продажі місцевих помідорів здійснюються в діапазоні 140–170 грн/кг (близько $3,19–3,87/кг), що в середньому на 13% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також на український ринок продовжують надходити імпортні тепличні помідори з Туреччини. Пропозиція цієї продукції залишається обмеженою, однак через загальне зниження попиту продавці також змушені знижувати ціни. Наприкінці тижня турецькі помідори продавалися в середньому від 100 грн/кг (близько $2,28/кг).

Водночас українські помідори наразі залишаються приблизно на 60% дорожчими, ніж наприкінці квітня 2025 року. Більшість учасників ринку очікують, що тенденція до зниження цін збережеться і наступного тижня.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: