Ціни на помідори в Україні пішли вниз: що відбувається на ринку
В Україні цього тижня знизилися ціни на тепличні помідори через збільшення пропозиції місцевої продукції та стриманий попит. Водночас дешевшає і імпорт із Туреччини.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба East-fruit.
Скільки коштують помідори в Україні
Учасники ринку пояснюють це сезонним збільшенням пропозиції продукції з українських теплиць на тлі стриманого попиту.
За таких умов виробники були змушені переглянути відпускні ціни в бік зниження. Наразі основні продажі місцевих помідорів здійснюються в діапазоні 140–170 грн/кг (близько $3,19–3,87/кг), що в середньому на 13% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Також на український ринок продовжують надходити імпортні тепличні помідори з Туреччини. Пропозиція цієї продукції залишається обмеженою, однак через загальне зниження попиту продавці також змушені знижувати ціни. Наприкінці тижня турецькі помідори продавалися в середньому від 100 грн/кг (близько $2,28/кг).
Водночас українські помідори наразі залишаються приблизно на 60% дорожчими, ніж наприкінці квітня 2025 року. Більшість учасників ринку очікують, що тенденція до зниження цін збережеться і наступного тижня.
Виробники томатів в Україні
Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:
- ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів;
- ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів;
- ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.