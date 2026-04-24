Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на помідори в Україні пішли вниз: що відбувається на ринку

Ціни на томати в Україні знизилися на 13% / Freepik

В Україні цього тижня знизилися ціни на тепличні помідори через збільшення пропозиції місцевої продукції та стриманий попит. Водночас дешевшає і імпорт із Туреччини.

Скільки коштують помідори в Україні

Учасники ринку пояснюють це сезонним збільшенням пропозиції продукції з українських теплиць на тлі стриманого попиту.

За таких умов виробники були змушені переглянути відпускні ціни в бік зниження. Наразі основні продажі місцевих помідорів здійснюються в діапазоні 140–170 грн/кг (близько $3,19–3,87/кг), що в середньому на 13% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також на український ринок продовжують надходити імпортні тепличні помідори з Туреччини. Пропозиція цієї продукції залишається обмеженою, однак через загальне зниження попиту продавці також змушені знижувати ціни. Наприкінці тижня турецькі помідори продавалися в середньому від 100 грн/кг (близько $2,28/кг).

Водночас українські помідори наразі залишаються приблизно на 60% дорожчими, ніж наприкінці квітня 2025 року. Більшість учасників ринку очікують, що тенденція до зниження цін збережеться і наступного тижня.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

  • ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;
  • ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;
  • ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Автор:
Ольга Опенько