Близький Схід масово скуповуватиме зерно після відкриття Ормузької протоки – Bloomberg

Угода між США та Іраном відкриває Ормузьку протоку для судноплавства. Очікується, що відновлення цієї стратегічної артерії спровокує ажіотаж навколо імпорту зерна до країн Перської затоки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Залежність Близького Сходу від імпорту

Протягом тривалого часу регіон був змушений залежати від довших, дорожчих та значно менш ефективних логістичних маршрутів, що негативно позначалося на продовольчій безпеці.

Країни Перської затоки вважаються одним із найбільш імпортозалежних продовольчих ринків на планеті, оскільки закордонні поставки покривають приблизно 90% їхнього внутрішнього споживання продуктів харчування.

Зокрема, сам Іран стабільно входить до переліку найбільших світових покупців соєвого шроту та кукурудзи з Бразилії.

Водночас ключові зернові хаби регіону, серед яких Джебель-Алі в ОАЕ, Даммам у Саудівській Аравії та іранський Бандар Імам Хомейні, географічно розташовані саме всередині затоки, заблокованої протокою.

Логістичні виклики під час відкриття протоки

Як пише Bloomberg, попри позитивні очікування від мирної угоди, миттєво відновити стабільне постачання не вдасться. Бажання імпортерів якнайшвидше поповнити виснажені продовольчі запаси зіштовхнеться з логістичними перешкодами.

Величезна кількість суден, які місяцями очікували на транзит, за прогнозами Clarksons, створить серйозні затори в судноплавних каналах та портових мережах.

На перших етапах роботи ринок неминуче зіткнеться з організаційною неефективністю через перевантаження терміналів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг угоди з Іраном, внаслідок якої Ормузька протока буде знову відкрита для міжнародного судноплавства.