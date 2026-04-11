Надлишок запасів обвалює ціни на овочі відкритого ґрунту

Ринок овочів в Україні демонструє виражену цінову асиметрію між продукцією відкритого ґрунту та тепличним сегментом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані моніторингу "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ).

Загалом ринок залишається відносно стабільним, однак цінова динаміка формується під впливом протилежних факторів у різних сегментах.

В овочах відкритого ґрунту фіксується суттєве зниження цін. Завдяки сприятливим погодним умовам у попередньому сезоні на ринку сформувалися значні запаси продукції належної якості.

Висока пропозиція зі сховищ призвела до різкого здешевлення базових позицій, зокрема так званого борщового набору — капусти, буряка, моркви, цибулі та картоплі. Саме ці овочі наразі виконують роль основного стабілізатора продовольчого кошика.

В УКАБ зазначають, що поточне зниження цін має тимчасовий характер. Ритейл поступово реалізує складські запаси, тоді як витрати на зберігання, зокрема електроенергію та логістику, зростають. Це створює передумови для поступового сезонного коригування цін у бік підвищення в наступні місяці.

Натомість сегмент тепличних та імпортних овочів залишається у високому ціновому діапазоні. Огірки та помідори демонструють суттєве подорожчання через значні витрати на енергозабезпечення тепличного виробництва в зимовий період. Додатковий тиск на ціни чинять імпортна складова, залежність від валютного курсу та логістичні витрати.

За оцінками УКАБ, ринок овочів перебуває у стані структурного розбалансування: дешеві запаси відкритого ґрунту тимчасово стримують загальний рівень цін, тоді як теплична продукція формує інфляційний тиск у протилежному напрямку.

Середні гуртові ціни на овочі станом на квітень:

цибуля — 8 грн/кг (-61% за рік),

картопля — 10 грн/кг (-52%),

морква — 8 грн/кг (-75%),

огірки — 47,5 грн/кг (-55%),

помідори — 79,5 грн/кг (-5%),

буряк — 7,5 грн/кг (-31%),

капуста — 8 грн/кг (-67%)

Зауважимо, український ринок почав відчувати дефіцит тепличних помідорів, що дозволило імпортерам підвищити ціни на наявні партії овочів.