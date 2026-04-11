Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Избыток запасов обваливает цены на овощи открытого грунта

овощи
Избыток запасов обваливает цены на овощи / Depositphotos

Рынок овощей в Украине демонстрирует выраженную ценовую асимметрию между продукцией открытого грунта и тепличным сегментом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные мониторинга "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

В общем, рынок остается относительно стабильным, однако ценовая динамика формируется под влиянием противоположных факторов в различных сегментах.

В овощах открытого грунта фиксируется существенное понижение цен. Благодаря благоприятным погодным условиям в прошлом сезоне на рынке сформировались значительные запасы продукции надлежащего качества.

Высокое предложение из хранилищ привело к резкому удешевлению базовых позиций, в частности, так называемого борщового набора — капусты, свеклы, моркови, лука и картофеля. Именно эти овощи выполняют роль основного стабилизатора продовольственной корзины.

В УКАБ отмечают, что текущее снижение цен носит временный характер. Ритейл постепенно реализует складские запасы, в то время как расходы на хранение, в том числе электроэнергию и логистику, растут. Это создает предпосылки для постепенной сезонной корректировки цен в сторону повышения в последующие месяцы.

Сегмент тепличных и импортных овощей остается в высоком ценовом диапазоне. Огурцы и помидоры демонстрируют существенное удорожание из-за значительных затрат на энергообеспечение тепличного производства в зимний период. Дополнительное давление на цены оказывают импортная составляющая, зависимость от валютного курса и логистические расходы.

По оценкам УКАБ, рынок овощей находится в состоянии структурной разбалансировки: дешевые запасы открытого грунта временно сдерживают общий уровень цен, тогда как тепличная продукция формирует инфляционное давление в противоположном направлении.

Средние оптовые цены на овощи по состоянию на апрель:

  • лук - 8 грн/кг (-61% за год),
  • картофель - 10 грн/кг (-52%),
  • морковь - 8 грн/кг (-75%),
  • огурцы - 47,5 грн/кг (-55%),
  • помидоры - 79,5 грн/кг (-5%),
  • свекла - 7,5 грн/кг (-31%),
  • капуста - 8 грн/кг (-67%)

Отметим, украинский рынок стал испытывать дефицит тепличных помидоров, что позволило импортерам повысить цены на существующие партии овощей.

Автор:
Татьяна Гойденко