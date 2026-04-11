Избыток запасов обваливает цены на овощи открытого грунта

Рынок овощей в Украине демонстрирует выраженную ценовую асимметрию между продукцией открытого грунта и тепличным сегментом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные мониторинга "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

В общем, рынок остается относительно стабильным, однако ценовая динамика формируется под влиянием противоположных факторов в различных сегментах.

В овощах открытого грунта фиксируется существенное понижение цен. Благодаря благоприятным погодным условиям в прошлом сезоне на рынке сформировались значительные запасы продукции надлежащего качества.

Высокое предложение из хранилищ привело к резкому удешевлению базовых позиций, в частности, так называемого борщового набора — капусты, свеклы, моркови, лука и картофеля. Именно эти овощи выполняют роль основного стабилизатора продовольственной корзины.

В УКАБ отмечают, что текущее снижение цен носит временный характер. Ритейл постепенно реализует складские запасы, в то время как расходы на хранение, в том числе электроэнергию и логистику, растут. Это создает предпосылки для постепенной сезонной корректировки цен в сторону повышения в последующие месяцы.

Сегмент тепличных и импортных овощей остается в высоком ценовом диапазоне. Огурцы и помидоры демонстрируют существенное удорожание из-за значительных затрат на энергообеспечение тепличного производства в зимний период. Дополнительное давление на цены оказывают импортная составляющая, зависимость от валютного курса и логистические расходы.

По оценкам УКАБ, рынок овощей находится в состоянии структурной разбалансировки: дешевые запасы открытого грунта временно сдерживают общий уровень цен, тогда как тепличная продукция формирует инфляционное давление в противоположном направлении.

Средние оптовые цены на овощи по состоянию на апрель:

лук - 8 грн/кг (-61% за год),

картофель - 10 грн/кг (-52%),

морковь - 8 грн/кг (-75%),

огурцы - 47,5 грн/кг (-55%),

помидоры - 79,5 грн/кг (-5%),

свекла - 7,5 грн/кг (-31%),

капуста - 8 грн/кг (-67%)

Отметим, украинский рынок стал испытывать дефицит тепличных помидоров, что позволило импортерам повысить цены на существующие партии овощей.