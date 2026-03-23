Прогноз цен на продукты: какие овощи подорожают до мая

Цены на овощи в Украине демонстрируют смешанную динамику: одни позиции дорожают, другие дешевеют. Огурцы и помидоры уже выросли в цене за последние недели на 6-15%, в то время как картофель, свекла и морковь остаются относительно стабильными. Однако ближе к маю могут подорожать до 8%.

Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Почему выросли цены на огурцы, помидоры и что будет дальше

Аналитики EastFruit сообщали, что в Украине стали дорожать тепличные овощи. Огурцы поступают в продажу по 135–175 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе. Помидоры за последнюю неделю тоже подорожали в среднем на 10%. К концу прошлой недели помидоры предлагались по 120–140 грн/кг .

По словам эксперта, с начала сезона 2026 года цены на огурцы, помидоры и капусту в Украине претерпели значительные изменения из-за нескольких важных факторов.

Прежде всего, основным драйвером изменения стоимости является сезонность. Теплические хозяйства несут дополнительные затраты из-за роста затрат на энергоносители, что делает производство дорогим, особенно в зимний период, когда требуется больше энергии для обогрева теплиц, рассказал эксперт.

"Такая ситуация с импортными товарами, доля которых из Турции занимает почти 80% в зависимости от месяца. Дополнительно колебание курса гривны влияет на цены при импорте продукции в Украину", – пояснил аналитик.

В случае с капустой цена меньше зависит от энергетических затрат и курсовых колебаний. Однако даже здесь наблюдается определенный рост стоимости из-за дефицита качественной продукции на рынке, отметил Гопка.

После сбора нового урожая будет наблюдаться понижение цен на огурцы и помидоры, но не резкое, заявил эксперт.

"Цены на огурцы и помидоры уже подросли за последние недели от 6 до 15% в зависимости от сорта. Снижение их стоимости начнется в мае, когда предложение по украинским теплицам увеличится", - сказал Гопка.

Однако удорожание топлива может повлиять на цену, пояснил аналитик. Стоимость логистики будет наибольшей статьей расходов, возросшей в первой половине 2026 года.

Ситуация с картофелем, свеклой и морковью

В то же время на рынке происходит противоположная тенденция по картофелю, свекле и моркови - цены на них снижаются.

В частности, на прошлой неделе сообщалось, что оптовые цены на картофель просели до 6-13 грн. за килограмм.

Также наблюдается снижение цен на столовую свеклу и морковь.

По словам эксперта, цены на картофель и морковь в Украине просели почти вдвое по сравнению с прошлым годом за аналогичный период.

Похожая ситуация и со свеклой – ее стоимость также значительно снизилась. Однако, за последние два месяца цены на эти овощи существенно не изменились, оставаясь на стабильном уровне, отметил аналитик.

Однако, Гопка заявил, что, несмотря на стабильность сейчас, подорожание все же возможно в ближайшее время.

"Цены на картофель, свеклу и морковь могут вырасти ближе к маю до 8%. Сейчас максимально быстро пытаются реализовать продукцию и цена несколько снизилась, а спрос остается стабильным", – рассказал аналитик.

По его словам, подорожание может быть вызвано уменьшением количества качественной продукции, поэтому придется пересматривать запасы, чтобы реализовать те объемы, которые имеют товарный вид.

С приближением конца сезона хранения, когда запасы качественной продукции становятся все меньше, цены могут подняться из-за нехватки товара, а также из-за увеличения логистических затрат, связанных с высокими ценами на топливо и газ, пояснил Гопка.