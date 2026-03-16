В Украине обвалились цены на картофель: фермеры распродают запасы

В Украине начали снижаться оптовые цены на картофель – сейчас его продают по 6-13 грн за килограмм, что примерно на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели, и на 61% ниже, чем в этот же период в прошлом году

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики EastFruit.

Причины удешевления

Причиной удешевления стал рост объемов некондиционной продукции и большие запасы хранилищ, поэтому фермеры вынуждены активнее распродавать урожай перед началом весенних полевых работ.

Также провоцирует снижение цен на картофель, существенное увеличение некондиционной продукции на рынке.

"Многие украинские фермеры сегодня сообщают о значительных запасах картофеля в хранилищах. В то же время торговая активность в этом сегменте остается достаточно низкой", - отмечают аналитики.

Сколько стоит килограмм

По данным ежедневного мониторинга проекта, в настоящее время картопля в Украине предлагается к продаже по 6–13 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики подчеркивают, что На сегодняшний день картофель в Украине стоит в среднем на 61% дешевле , чем годом ранее.

При этом эксперты не исключают, что тенденция к снижению цены в этом сегменте может заметно ускориться к концу марта.

Напомним, с середины января начали расти оптовые цены на картофель. До этого ценовая ситуация в сегменте оставалась стабильной с середины декабря прошлого года.

Крупнейшие производители картофеля в Украине.

Лидером по выращиванию картофеля в Украине остается компания Continental Farmers Group, владельцем которой являются государственные инвестиционные фонды Саудовской Аравии. По состоянию на 2024 год, предприятие обрабатывало 1800 гектаров под этой культурой.

Второе место по объемам производства занимает Central Plains Group (CPG), культивирующая картофель на площади около 1200 гектаров.

В пятерку крупнейших игроков отрасли также входят:

"Агро-Овен" - 600 гектаров;

- 600 гектаров; "Междуречка " - 570 гектаров;

" - 570 гектаров; "ВПК-Агро" - 400 гектаров.

В 2025 году Украина завезла в 5,3 раза больше картофеля, чем годом ранее, потратив на это более 74 миллионов долларов.