В Украине начали расти оптовые цены на картофель

В Украине с начала прошлой недели начали расти оптовые цены на картофель. До этого ценовая ситуация в сегменте оставалась стабильной с середины декабря прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков EastFruit.

Более того, с начала второй декады декабря 2025 г. продавцы все чаще снижали отпускные цены, особенно на партии картофеля, которые не подлежали длительному хранению.

Изменения на рынке начались с середины текущего месяца. На фоне стабильного спроса и сокращения предложения продавцы повысили цены до 7–13 грн/кг ($0,16–0,30/кг), что в среднем на 16% дороже, чем в конце первой декады января. При этом представители оптовых компаний все чаще жалуются на дефицит качественного картофеля в местных хозяйствах.

По словам экспертов, ключевой причиной нынешнего удорожания стало общее сокращение предложения на внутреннем рынке. Производители, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили реализацию картофеля еще до наступления морозов в начале года.

В свою очередь владельцы качественной продукции содержат основные запасы в хранилищах, рассчитывая на более высокие цены уже в ближайшие месяцы.

Часть фермеров также связывает нестабильность предложения с неблагоприятными погодными условиями при сборе урожая в 2025 году. Дожди в отдельных регионах негативно повлияли как на товарный вид картофеля, так и на его лежкость.

Дополнительным фактором стало низкое качество местного посадочного материала, преимущественно использовавшегося в прошлом сезоне.

В то же время, несмотря на текущий рост, оптовые цены на картофель в Украине остаются на 60–65% ниже, чем в этот же период прошлого года. Владельцы качественной продукции ожидают, что положительная для них ценовая тенденция сохранится и усилится либо в ближайшие недели, либо до начала весны.

В 2025 году урожай картофеля в Украине превысил прошлогодний на 50%. Это стало возможным благодаря увеличению площадей под "второй хлеб" на 25% и повышению урожайности, вызванной благоприятной погодой.