В Україні почали зростати оптові ціни на картоплю

Попит і дефіцит якісної картоплі підштовхнули ціни вгору / Pixabay

В Україні з початку минулого тижня почали зростати оптові ціни на картоплю. До цього цінова ситуація у сегменті залишалася стабільною з середини грудня минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків EastFruit.

Більше того, з початку другої декади грудня 2025 року продавці дедалі частіше знижували відпускні ціни, особливо на партії картоплі, які не підлягали тривалому зберіганню.

Зміни на ринку почалися з середини поточного місяця. На тлі стабільного попиту та скорочення пропозиції продавці підвищили ціни до 7–13 грн/кг ($0,16–0,30/кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці першої декади січня. При цьому представники оптових компаній дедалі частіше скаржаться на дефіцит якісної картоплі у місцевих господарствах.

За словами експертів, ключовою причиною нинішнього подорожчання стало загальне скорочення пропозиції на внутрішньому ринку. Виробники, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили реалізацію картоплі ще до настання морозів на початку року.

Натомість власники якісної продукції утримують основні запаси у сховищах, розраховуючи на вищі ціни вже найближчими місяцями.

Частина фермерів також пов’язує нестабільність пропозиції з несприятливими погодними умовами під час збирання врожаю у 2025 році. Дощі в окремих регіонах негативно вплинули як на товарний вигляд картоплі, так і на її лежкість.

Додатковим чинником стала низька якість місцевого посадкового матеріалу, який переважно використовувався минулого сезону.

Водночас, попри поточне зростання, оптові ціни на картоплю в Україні наразі залишаються на 60–65% нижчими, ніж у цей самий період минулого року. Власники якісної продукції очікують, що позитивна для них цінова тенденція збережеться й посилиться або в найближчі тижні, або до початку весни.

Додамо, у 2025 році урожай картоплі в Україні перевищив минулорічний на 50%. Це стало можливим завдяки збільшенню площ під "другий хліб" на 25% та підвищенню врожайності, спричиненому сприятливою погодою.

Автор:
Тетяна Гойденко